Собянин предложил оставить Лубянскую площадь без памятника

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил остановить голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади столицы и не устанавливать на ней никакого монумента.

«На выбор предлагалось два варианта: Александр Невский или Феликс Дзержинский. Думаю, вы согласитесь, что Лубянской площади, действительно, необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества. Определить «кандидата» на эту роль и было призвано голосование на «Активном гражданине». После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей... Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», – говорится на официальном сайте Собянина.

26 ферваряля в голосовании о памятнике приняли участие около 300 тысяч москвичей – 54% проголосовали за памятник Невскому, а 46% за монумент Дзержинскому.