США нанесли по приказу Байдена ракетный удар в Сирии

По приказу президента США Джо Байдена американские ВС нанесли удар по инфраструктуре сирийских группировок, которые поддерживает Иран, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он уточнил, что удары были нанесены после нападения на американских военных и коалиции в Ираке. Также, по словам военного, угрозы в адрес военнослужащих коалиции продолжаются. В результате авиаударов были уничтожены многочисленные объекты на пограничном контрольном пункте, используемые террористами, уточнил Кирби.

Ранее ракеты боевиков, поддерживаемых Ираном, нанесли удар по силам коалиции у международного аэропорта Ирбиль, сообщала издание Politico. В результате налета погиб американский военный, еще девять человек, включая пятерых американцев, были ранены. В прошлую субботу боевики нанесли удар по авиабазе Балад, в результате налета один человек был ранен. В понедельник, 22 февраля, возле посольства США в Багдаде упали две ракеты. СМИ уточняют, что инцидент произошел в зеленой зоне, о пострадавших не сообщалось.

