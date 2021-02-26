США ввели санкции против 76 граждан Саудовской Аравии

США ввели санкции в отношении 76 граждан Саудовской Аравии, которых Вашингтон считает имеющими отношение к убийству Джамаль Хашогги в 2018 году, а также причастных к угрозам и запугиванию и слежке за другими диссидентами королевства.

«С этой целью сегодня я объявляю о «запрете Хашогги», новой политике ограничения виз в соответствии с разделом 212 закона об иммиграции и гражданстве. «Запрет Хашогги» позволяет Государственному департаменту вводить визовые ограничения для лиц, которые, действуя от имени иностранного правительства, предположительно были непосредственно вовлечены в серьезную экстерриториальную деятельность по борьбе с диссидентами, включая те, которые преследуют, преследуют, наблюдают, угрожают или причиняют вред журналистам, активистам или другим лицам, которых считают диссидентами, из-за их работы или которые занимаются такой деятельностью по отношению к семьям или другим близким людям таких лиц. Члены семей таких лиц также могут подпадать под визовые ограничения в соответствии с этой политикой, где это уместно», – говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее спецслужбы США опубликовали доклад, согласно которому Джамаль Хашогги был убит по приказу наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.