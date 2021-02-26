У Леди Гаги похитили двух французских бульдогов

Два французских бульдога Леди Гаги были похищены в среду вечером в Голливуде после того, как злоумышленник выстрелил в человека, нанятого певицей для выгула питомцев.

Как сообщает BBC News, неизвестный мужчина выстрелил из полуавтоматического пистолета в 30-летнего Райана Фишера, выгуливавшего трёх французских бульдогов Леди Гаги, после чего скрылся с двумя из них. Третий бульдог по имени Мисс Азия сбежал и позже был обнаружен полицией.

Пострадавший был доставлен в больницу и о его состоянии пока ничего не известно, сообщил BBC представитель полиции Лос-Анджелеса.

Леди Гага узнала о происшедшем в Риме, где она снимается в новом фильме Ридли Скотта «Гуччи». Певица, по некоторым данным, уже предложила за возврат своих питомцев Коджи и Густава вознаграждение в полмиллиона долларов. Не секрет, что Гага чрезвычайно заботлива по отношению к своим собакам — они сопровождают ее практически повсюду, от церемонии American Music Awards до шоу на Super Bowl. А у Мисс Азии даже есть официальный аккаунт в Instagram.

Неизвестно, стали ли бульдоги Гаги объектом кражи из-за ее звёздного статуса (с прицелом на возможную рекордную сумму выкупа), или же приманкой для преступника стала дорогая порода собак. Французские бульдоги пользуются большим спросом, но их сложно разводить, из-за чего кражи собак этой породы происходят относительно часто. Стоимость щенка может варьироваться от 2000 до 10000 долларов.