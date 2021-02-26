США нанесли авиаудары по объектам проиранской милиции в Сирии

Джо Байден через месяц с небольшим после инаугурации провел первую военную операцию. Американские истребители нанесли авиаудары по расположенной вблизи сирийско-иракской границы инфраструктуре союзной Ирану милиции.

По сообщению пресс-службы Пентагона, это ответ на ряд атак проиранской милиции на американских военных на территории Ирака, в результате которых погиб один гражданский контрактник и ранения и травмы получили американские военнослужащие.

«Это пропорциональный военный ответ, проведенный совместно с дипломатическими мерами, в том числе и консультации с партнерами по коалиции,- сообщил официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби.- Наша операция послала недвусмысленный сигнал, гласящий, что президент Байден будет защищать американских военных и военнослужащих коалиции…»

Напомним, Джо Байден недавно выступил с программной речью по внешней политике США, из которой следует, что упор в американской внешней политике будет делаться на противостояние вызовам со стороны Китая. При этом Байден отметил, что угрозы на Ближнем Востоке сохраняются.

По словам Кирби, авиаудары уничтожили «множество объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте, используемом целым рядом поддерживаемых Ираном вооруженных групп». Удары были, подчеркнул он, ограниченными по силе, чтобы не допустить эскалацию обстановки в регионе.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ракетные удары по позициям американских войск в Ираке были нанесены в то самое время, когда Вашингтон и Тегеран обсуждают пути возврата к переговорам о возобновлении участия США в соглашении по ядерной программе Ирана, подписанном в 2015 году. Америка вышла из него при Дональде Трампе. Создается впечатление, что определенные силы хотят сорвать переговоры.

Во время атаки 15 февраля ракета попала на территорию американской военной базы, расположенной на территории аэропорта в Эрбиле, главного города Иракского Курдистана. В результате обстрела погиб один контрактник и еще несколько военнослужащих получили ранения и травмы.

Еще один ракетный удар был нанесен через несколько дней по американской базе, расположенной севернее Багдада. Пострадал как минимум один человек.

Ответственность за нападения, по словам Кирби, взяла на себя малоизвестная шиитская группировка. Иракские власти проводят сейчас расследование. После его окончания станут известны подробности атак и их организаторы.

США в очередной раз нарушили международное право.

«В Уставе ООН совершенно четко говорится, что использование военной силы на территории суверенных государств законно лишь в том случае, если оно является ответом на совершенное этими государствами вооруженные нападения на защищающуюся сторону,- комментирует действия Пентагона профессор юридического факультета американского университета Нотр-Дам Мэри Эллен О’Салливан.- В данном случае не выполнено ни одно из этих условий».