В РФПИ объяснили дискредитацию в мире вакцины «Спутник V» страхом

Противники вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства пытаются дискредитировать препарат в глазах мировой общественности, поскольку она является одной из лучших в мире, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на открытии выставки, которая посвящена истории разработок России в области вирусологии.

«Многие враги России пытались подорвать доверие к России, но мы понимаем, что они тратят так много усилий на подрыв доверия к российской вакцине, потому что она одна из самых лучших в мире, и они ее просто боятся», - цитирует Дмитриева агентство «РИА Новости».

Он уверен, что российская вакцина от коронавируса на сегодня является лучшей в мире.

«Я думаю, что можно говорить не только о международном признании вакцины "Спутник V", но и о нашем лидерстве в мире», - продолжил Дмитриев. Ранее он уже рассказывал о готовящихся провокациях против препарата «Спутник V» в некоторых странах мира.

Глава МИД Сергей Лавров тогда заявил, что на Западе понимают, что «Спутник V» на сегодня является одним из лучших в мире. Именно поэтому, несмотря на «совершенно возмутительную» первую реакцию на появление российской вакцины, многие страны подтвердили, что хотят дождаться ее сертификации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Препарат российского производства «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность вакцины составляет более 90%.

