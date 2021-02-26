В России за сутки выявили 11 тысяч новых случаев COVID

В России суточный прирост COVID составил 11 086 случаев заражения, передает оперштаб. Специалисты отмечают, что всю неделю количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки держалось на уровне более 11 тыс. Врачи отмечают стабилизацию ситуации с распространением коронавируса в России. В общей сложности за все время эпидемии в стране было выявлено 4 233 186 случаев заражения. За день скончалось 428 пациентов с коронавирусом. Общее число безвозвратных потерь достигло 85 304 человек. Успешно перебороли заболевание в общей сложности 3,78 млн человек, из которых 15 722 пациента были выписаны за последние сутки.

В Москве суточный прирост заражения составил 1336 случаев. Столица продолжает лидировать среди российских регионов по суточному приросту коронавируса. На втором месте находится Санкт-Петербург (+947), на третьем — Московская область (+502).

Россия в мировом антирейтинге стран с наибольшим распространением COVID занимает пятую строчку, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидируют США, где отмечена самая высокая заболеваемость коронавирусом (более 28,4 млн случаев). Далее следуют Индия (свыше 11 млн), Бразилия (более 10,3 млн) и Великобритания (свыше 4,1 млн).