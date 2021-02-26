Вьетнам одобрил применение российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», передает портал правительства страны. До этого во Вьетнаме вакцинация от COVID производилась только препаратом компании AstraZeneca.

В настоящее время Вьетнам продолжает переговоры с Россией о поставке 60 млн доз вакцины «Спутника V», сообщил министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг. Параллельно вьетнамские власти ведут переговоры о поставках 30 миллионов доз вакцины Pfizer в 2022 году.

По словам главы Минздрава Вьетнама, в страну должно быть поставлено около 30 миллионов доз через механизм COVAX. Министерство к настоящему времени прилагает максимум усилий для получения данного объема в этом году, добавил чиновник в докладе центральному правительству. Еще 30 млн доз вакцины Минздрав рассчитывает получить в текущем году по прямому соглашению с AstraZeneca.

