Ефимов: В Москве появилась горячая линия по поддержке промпредприятий

Центр поддержки экономики Москвы запустил новый канал для обращений промышленных предприятий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на горячую линию и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленным предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития», - сказал заместитель мэра.

Порядок рассмотрения каждого обращения определяется индивидуально в зависимости от возникшего у предприятия вопроса.

«Специалисты горячей линии могут помочь с совершенно разными вопросами предприятий. Так, например, они расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку – помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Воспользоваться услугой консультационной поддержки промышленных предприятий города Москвы можно по телефону +7 (495) 539-59-99, доб. 3.