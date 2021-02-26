Евросоюз введет санкции на следующей неделе

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, политическое решение Евросоюза по новым санкциям против российских представителей будет официально оформлено на следующей неделе. Речь идет о санкциях в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

«В понедельник министры иностранных дел достигли политического решения по введению ограничительных мер против лиц, ответственных за его арест и осуждение. Это решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека», — цитирует агентство РИА Новости слова Мишеля по итогам видеоконференции глав государств и правительств ЕС.

По сообщениям СМИ, санкции могут затронуть «председателя Следственного комитета РФ, директора Росгвардии, генерального прокурора России и главу ФСИН РФ».

Принципиальное политическое решение о расширении санкций в отношении России было принято в понедельник, 22 февраля на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе. В ответ в российском МИД предостерегли Брюссель от введения новых санкций, отметив, что на них последует соразмерный ответ.