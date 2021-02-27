Facebook заплатит 650 млн долларов за нарушение конфиденциальности пользователей

Окружной судья Джеймс Донато одобрил мировое соглашение, в рамках которого компания Facebook выплатит истцам 650 миллионов долларов, сообщает «Голос Америки» (внесен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Соглашение урегулирует коллективный иск, поданный в Иллинойсе в 2016 году от имени почти 1,6 миллиона пользователей против соцсети Facebook, обвинившим компанию в нарушении неприкосновенности частной информации.

«Каждый из истцов, заинтересованный в получении компенсации, получит на руки как минимум 345 долларов», – написал в своем решении судья, назвав соглашение «серьезной победой потребителей в... сфере конфиденциальности цифровой информации».

Адвокат Джей Эдельсон, подавший иск от имени 1,6 миллионов пользователей Facebook, сообщил, что чеки с компенсацией могут быть посланы истцам по почте в течение ближайших двух месяцев, если решение суда не будет обжаловано компанией.

«Мы рады тому, что вопрос урегулирован, что отвечает интересам нашего сообщества и наших акционеров», – говорится в заявлении компании Facebook.

В 2015 году истцы обвинили крупнейшую в мире социальную сеть в нарушении закона штата Иллинойс о конфиденциальности биометрической информации (BIPA), которым предусмотрен штраф в размере от 1 тыс до 5 тыс долларов за каждый случай использования изображения человека без получения его согласия. Компания использовала технологию распознавания лиц на фотографиях, загружаемых пользователями на сайт, не получив от них согласия на это.

Компания Facebook пыталась доказать, что пользователи не могут к закону BIPA, поскольку пользовательское соглашение подразумевает проведение суда в Калифорнии по местному законодательству, где расположен офис компании. Однако суд постановил принять иск к рассмотрению в соответствии с законами штата Иллинойс.