Повышение утильсбора: спорное направление

Согласно опубликованному проекту постановления, в России в ближайшее время предполагается провести индексацию утилизационного сбора. Больше всего предполагается поднять ставку этого платежа на спецтехнику, которая вырастет в 2-4 раза, в то время, как на легковые автомобили и грузовики она увеличится на 25%.

Не смотря на пандемию, в последнее время рынок спецтехники в России чувствовал себя относительно стабильно: по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), в 2020 г. в РФ в общей сложности продано 13,8 тыс. единиц дорожно-строительной и спецтехники (ДСТ), что на 0,3% больше, чем в 2019 г. Однако повышение утилизационного сбора может потянуть рынок вниз: объявлено, что платеж, например, на грейдеры будет увеличен в среднем в 2,3 раза, на бульдозеры и экскаваторы – в 2,6 раза, на перегружатели – в 4 раза, на трамбовочные машины и катки – в 3,7 раза, на погрузчики – в 2,4 раза, на машины для содержания дорог – в 3,6 раза, на колесные тракторы – в 2,7 раза, на гусеничные тракторы – в 3,6 раза.

Согласно официальной позиции Минпромторга, утилизационный сбор распространяется только на иностранную технику. По подсчетам регулятора, загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% – следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке. Таким образом увеличение ставок утильсбора должно стимулировать рост внутреннего производства, а собранные дополнительные средства чиновники обещают направить на госпрограммы, в частности льготного лизинга специализированной техники, льготного кредитования покупателей, а также субсидирования скидок покупателям.

Однако, представители иностранных компаний указывают, что российские производители сейчас не в состоянии удовлетворить запросы покупателей. И повышение стоимости техники из-за утильсбора негативно повлияет на те отрасли, в которых она задействована – это, например, строительство, ЖКХ, горная и лесная промышленность и пр. Из-за роста цен на технику, в частности, увеличится себестоимость строительства дорог, возведения жилых и коммерческих помещений, подорожают жилищно-коммунальные услуги. «Российские производители, предлагающие более дешевую технику, не смогут удовлетворить спрос, даже если в два раза увеличат свои мощности, поскольку выпускают лишь 11% от общего объема, например, экскаваторов в РФ, -- указывает Андрей Комов, генеральный директор Volvo Construction Equipment в России и СНГ. – Или вот еще пример: в 2020 году российские производители выпустили всего восемь асфальтоукладчиков, конечно же, стране нужно намного больше этих машин. С повышением утильсбора цена такой техники зарубежных брендов увеличится примерно на 2,5-3,7 млн руб. Таким образом, стоимость ходовых моделей вырастет на 15-20%. Китайские погрузчики, доля которых в сегменте импортируемых машин данного типа составляет целых 85%, тоже значительно вырастут в цене – более чем на 15%. Утильсбор на наиболее популярные модели уже сейчас составляет 776,2 тысю руб., а теперь может повыситься до 2 млн руб. Российские производители выпускают всего 4% погрузчиков от общего объема рынка. Как они смогут удовлетворить спрос – вопрос открытый».

«Повышение ставки утилизационного сбора повлечет за собой рост цен на дорожно-строительные и горные машины примерно на 15-20%, -- продолжает Юта Кацушима, директор подразделения по продажам и маркетингу Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- Как следствие, мы ожидаем падение рынка техники, а также увеличения себестоимости проектов, в том числе национальных, в которых используется это оборудование. На текущий момент, по нашим данным, от 80 до 90% рынка занимают импортируемые машины, а также техника, изготовленная в РФ, но не отвечающая всем критериям локализации. Такие машины подлежат обложению утильсбором без возможности его компенсации за счет государственных субсидий. Соответственно, рост цен на них неизбежен. Планы по повышению ставок утилизационного сбора в условиях пандемии коронавируса и отсутствия экономического роста вряд ли можно считать обоснованными».

Повышение утилизационного сбора отрицательно повлияет и на потребителей коммерческих автомобилей. «Увеличение утилизационного сбора негативно скажется на рынке грузоперевозок, так как это повысит затраты транспортных компаний на обновление и расширение автопарка, -- указывает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic. -- Предыдущая индексация уже привела к тому, что компании сократили количество закупок новой техники. Законодательное ограничение на движение грузовиков определённых экологических классов (например, в Санкт-Петербурге), а также желание грузовладельцев переходить на доставки грузов автомобилями на альтернативном виде топлива заставляет транспортные компании менять географию работы или же вовсе уходить с рынка грузоперевозок.

Данные факторы негативно влияют на доступность транспортных средств на рынке грузоперевозок и ведут к консолидации нового автопарка у крупных собственников».

Впрочем, участники рынка признают, что степень локализации в сфере спецтехники и коммерческих авто в России все еще находится на низком уровне, и стимулировать этот процесс необходимо. «На текущий момент реальный уровень локализации предприятий (локальная составляющая в стоимости автомобиля), выпускающих коммерческие авто зарубежных брендов, крайне низок и составляет около 10%, -- говорит Михаил Гурьянов, генеральный директор «Соллерс Инжиниринг». – Среди факторов, влияющих на замедление развития локализации, можно выделить следующие: низкие объемы производства, высокая вариативность продуктов и, как следствие, компонентов, отставание локальных технологий производства автокомпонентов, отсутствие современной сырьевой базы по металлам и пластикам, а также ограниченное присутствие мировых поставщиков автокомпонентов на российском рынке. А повышение утилизационного сбора повлияет на «вес» балла локализованного компонента или технологии, что означает более быструю окупаемость инвестиций и в итоге стимулирует локализацию».