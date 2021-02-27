Президент Армении отказался увольнять главу Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул представление об увольнении премьер-министру страны Николу Пашиняну со своими возражениями.

Премьер-министр Армении заявил, что подаст президенту новое представление об увольнении руководителя Генштаба.

«Дорогие соотечественники! Президент республики принял решение направить проект указа об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА в канцелярию премьер-министра с возражениями. Это решение никак не способствует разрешению ситуации. Снова направляю представление президенту республики и ожидая его утверждения», – написал Пашинян в Facebook.

Ранее Пашинян заявил, что при стрельбах российскими ракетными комплексами «Искандер» срабатывала лишь каждая десятая ракета.

Первый заместитель начальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян счел нужным прокомментировать слова Пашиняна, назвав их «несерьезными». После этого премьер обратился с представлением к президенту Армении Армену Саркисяну об увольнении Тирана Хачатряна, и он подписал соответствующий указ.

После этого Генеральный штаба страны, во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян назвал происходящее военным переворотом и потребовал увольнения Оника Гаспаряна с должности главы главы Генштаба.