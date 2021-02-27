Администрация Байдена прислала «черную метку» принцу бен Салману

Джо Байден и его команда пошли на принцип. Ради наказания убийц журналиста Джамала Хашогджи, они вступили в конфликт с одной из самых важных для США стран мира – Саудовской Аравией. Маловероятно, что два союзника поругались всерьез и надолго. Скорее, в их отношениях - временные «заморозки», от которых выиграет Байден. Он убедительно показал, что времена Трампа миновали, и защита прав человека во всем мире опять стала для Белого дома приоритетом.

В субботу Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выразил полную поддержку Саудовской Аравии в связи с публикацией доклада офиса Национальной разведки США по делу об убийстве журналиста Джамала Хашогджи. Генсек организации Наиф аль-Хаджраф заявил, что выводы американских разведчиков о причастности к этому преступлению наследного принца Мохаммеда бен Салмана «не основана на убедительных доказательствах». Таким образом Саудовская Аравия просигнализировала Байдену: не надо перегибать палку. Иначе конфликт будет не только с принцем бен Салманом и даже не с королевством, которым он де-факто правит, а со всеми «нефтяными» монархиями Персидского залива, а то и со всем арабским миром. Однозначную поддержку Саудовской Аравии уже высказали Кувейт, Бахрейн и ОАЭ.

Но Байден непреклонен. Он объявил, что готовится пересмотр отношений с Саудовской Аравией. В чем это будет выражаться станет ясно 1 марта, когда Байден выступит с соответствующим обращением. Доклад Нацразведки дает основания полагать, что громкого «битья посуды», с разрывом союзнических отношений и переводом Саудовской Аравии в разряд стран-изгоев, не последует. Будут всего лишь проблемы – правда, такие, которых в отношениях двух стран пока еще не было.

Зверское убийство колумниста Washington post Хашогджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, и реакция на него США, вероятно, будут приводиться в учебниках истории как пример особенности внешнеполитического курса Дональда Трампа.

Всю жизнь занимаясь бизнесом, он пытался управлять Америкой также, как своей девелоперской компанией: заключая сделки и реализовывая выгодные проекты. Трамп, под давлением конгрессменов и без него, вводил санкции за нарушения прав человека против разных стран, однако правозащитную риторику не любил. Видимо, он считал ее чем-то вроде сферы связей с общественностью, без внимания к которой бизнес вести, конечно, не желательно, но можно. Особенно, если это выгодный бизнес – как с Саудовской Аравией.

Королевство бен Салмана – это крупный покупатель американских товаров, вооружений, незаменимый поставщик нефти, страна, создающая прямо или косвенно в США миллионы рабочих мест. Вдобавок Саудовская Аравия – влиятельный региональный игрок, противостоящий Ирану и способный добиться признания Израиля странами арабского мира. То есть, тот, с помощью кого можно сделать приятное произраильскому американскому избирателю, голосующему за Трампа. И всем этим счастьем надо рисковать из-за какого-то журналиста? Даже не американца, а всего лишь автора американской газеты, к тому же то и дело нападающей на Трампа? Да ни за что.

К негодованию своих критиков, Трамп молчаливо согласился с официальной саудовской версией убийства Хашогджи. Она гласила, что журналиста пытали и расчленили не в меру ретивые слуги бен Салмана, без приказа и ведома принца. Не понравилось им, что Хашогджи, будучи саудовским подданным, смеет критиковать принца. Из целой бригады разведчиков, дипломатов, палачей (это, если что, название профессии, легально существующей в Саудовской Аравии), причастных к убийству, были осуждены лишь 11 «стрелочников». Да и из тех пятерым приговоренным к смертной казни ее заменили на тюремное заключение. Родственники Хашогджи поспешили заявить, что всех прощают и претензий ни к кому не имеют. И бен Салман просигнализировал в Вашингтон, что дело закончено.

Позицию Трампа Байден критиковал еще в ходе своей избирательной кампании. Тогда же делом Хашогджи озаботился офис Нацразведки. Выиграй президентские выборы Трамп, возможно, расследование спустили бы на тормоза. Победа Байдена, напротив, привела к форсированию подготовки доклада.

В получившемся документе прямо сказано, что Хашогджи не могли убить без одобрения бен Салмана, который «поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать». Это не прямое обвинение, но что-то очень близкое к нему.

Госдеп прореагировал на появление доклада оперативно. За причастность к убийству Хашогджи и нарушение прав человека введены санкции против 76 подданных королевства. Бен Салмана среди них нет. Это не значит, конечно, что претензий к нему у Байдена не имеется. Принц получил американскую «черную метку». Для его многочисленных врагов в королевской семье, голосом которых долгое время был Хашогджи, это, конечно, радостное событие. Оно отдаляет бен Салмана от заветной цели – занятия престола, когда 85-летний король Салман уйдет. Обрадуются поборники американской демократии в самих США. Рейтинг Байдена наверняка вырастет. Он подтвердил, что и правда является продолжателем курса Барака Обамы, для которого права человека были отнюдь не пиар-атрибутом, а ценностью и основой, на коей стоит Америка. А все заинтересованные в хороших отношениях с Саудовской Аравией акторы американской политики будут думать о том, как сделать так, чтобы ссора взаимозависимых союзников все-таки ненароком и впрямь не закончилась разрывом. В конце концов, ведь этого выиграют только Иран, Китай и Россия, с которыми королевство, от безысходности, наладит контакты. А этого в США не хочется слишком многим.