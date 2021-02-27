В России пятый день подряд зафиксировали менее 12 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 11 534 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Это стало минимальным количеством инфицированных в стране за сутки с октября прошлого года. Днем ранее в стране обнаружили 11 086 новых случаев инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 234 720 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 85 743, из которых 439 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 799 406 пациентов, из которых 16 020 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 825 новых случая коронавируса, 41 пациент скончалось, а 2 008 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 951человек заразился вирусом и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 558 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 28 486 575 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 11 079 979 случаями, на третьем Бразилия – 10 455 630человека инфицировано, на четвертом месте находится Россия 4 187 166 случаев (4 234 720 по данным оперштаба). На пятом месте с 4 175 315 инфицированными идет Великобритания.