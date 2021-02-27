В Швейцарии 16 человек умерло после вакцинации от COVID-19

Как минимум 16 человек умерли в Швейцарии после вакцинации от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой орган надзора за рынком лекарств Swissmedic.

Швейцарский регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации: 199 связаны с препаратом Pfizer, а 154 — с вакциной от Moderna. Среди них выявили 95 серьезных реакций, в том числе четыре случая анафилактического шока и 16 летальных исходов.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Swissmedic, анализ этих случаев не обнаружил доказательств того, что причиной смерти была прививка.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Швейцарии в конце 2020 года. Власти Швейцарии одобрили два препарата для экстренного использования: вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna. Прививку сделали уже более чем полумиллиона жителей страны.

В начале февраля сообщалось, что в Нидерландах 15 человек умерли после прививки от COVID-19. Двое из скончавшихся были старше 70 лет, а возраст остальных превышал 85 лет.