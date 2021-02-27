Открытия археологов в Египте изменили представление о Новом Царстве

Вход в шахту был обнаружен в последних числах января, когда исследователи уже объявили о множестве других находок, сделанных в конце прошлого и начале нынешнего года в некрополе Саккары – крупнейшем из относящихся к периоду Нового царства. и внесенном в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Археологи во главе с руководителем раскопок, экс-министром туризма и древностей Египта Захи Хавассом обнаружили вблизи пирамиды фараона Тети более полусотни могильных валов. Это открытие последовало за другим, когда в ноябре там же были найдены 100 неповрежденных саркофагов, относящихся к эпохе Птолемеев и периоду Позднего царства.

Полсотни могильных валов рядом с пирамидой Тети датируются периодом Нового Царства – династий, правивших примерно с 1570 по 1069 год до нашей эры. Об этом периоде египетской истории археологам было известно меньше всего. «Сделанные открытия полностью меняют наше представление о Новом Царстве», - рассказал Хавасс ABC News. Он также выразил надежду, что последние находки серьёзно повысят популярность Саккары как направления внутреннего и международного туризма.

Древнейшие гробницы в Саккаре старше самого Египта и относятся к додинастическому периоду, когда земля вдоль Нила была разделена между несколькими меньшими царствами. С возникновением Египта многие великие и могущественные, а также просто знатные египтяне строили для себя гробницы в Саккаре – за три тысячи лет на 7-километровом участке пустыни были возведены тщательно продуманные храмовые комплексы фараонов, а также гробницы генералов, принцев и аристократов.

Во время последних январских раскопок египетские археологи обнаружили около 50 саркофагов, представляющих собой прямоугольные ямы глубиной от 10 до 12 метров, стены и пол которых покрыты деревянными досками или каменными плитами. Саркофаги украшены не так богато, как царские, но все же дают основание полагать, что похороненные в них люди обладали высоким статусом и были далеко не бедными. Захоронения изобилуют изображениями самих умерших, сценами с божествами и загробной жизнью, а также строками из Книги мертвых – сборника молитв и наставлений, предназначенных для того, чтобы провести мертвого человека через различные испытания на пути к загробной жизни.

В одной из могильных шахт были найдены остатки 17-й главы текста Книги мертвых. Свиток папируса длиной в 4 и шириной в 1 метр принадлежал человеку по имени Бу-Хаа-Аф – его имя есть на саркофаге и на четырех фигурках из дерева и керамики, называемых ушабти, которые должны были оживать и прислуживать хозяину в загробной жизни. Присутствие ушабти, роспись и престижное место захоронения говорят о том, что Бу-Хаа-Аф входил в один процент самых привилегированных египтян – он похоронен рядом с военачальником, в могиле которого найден бронзовый топор – на тот случай, если Осирис призовет его из отставки.

Соседи, если можно так выразиться, Бу-Хаа-Афа – придворный по имени Ху-Птах и его жена Мут-ам-веа. Согласно обнаруженным в гробнице текстам, Ху-Птах занимал высокое положение суперинтенданта королевской колесницы фараона Нового царства. Пока трудно сказать, что точно представляла собой эта должность – была ли она в значительной степени церемониальной или, напротив связанной с фактическим обслуживанием колесниц. Но в любом случае предметы, с которыми были похоронены супруги, предполагают, что они жили вполне комфортно и ожидали за гробом такого же процветания. В захоронении найдены статуи Анубиса (погребального бога), Птаха (бога-творца) и Осириса, а также множество керамических сосудов и глиняной посуды.

Одной из самых интересных и необычных находок стали настольные игры – в том числе сенет, вошедшая в обиход не позже 3100 года до нашей эры, то есть, столь же древняя, как сам Египет. Сохранившиеся тексты дают представление о правилах этой игры и позволяют предположить, что она была стратегической, чем-то вроде современных шахмат или шашек.

Сейчас археологи заняты раскопками крупного сооружения из сырцового (необожжённого) кирпича, назначение которого пока неизвестно. В Министерстве древностей Египта заявляют, что готовятся к вскрытию найденной в сооружении погребальной камеры, и пока есть все основания полагать, что она не была разграблена.