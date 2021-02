Фаучи: мутации коронавируса снижают эффективность вакцин

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мутировавшие варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в определенной мере эффективными, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на CNN .

«Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины. Но все равно (у вакцины) будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал Фаучи в эфире телеканала.

Ранее журнал The New England Journal of Medicine писал, что ученые установили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

Однако количества антител, вырабатываемых после ппрививки, все равно достаточно для защиты от COVID-19. По результатам исследования было установлено, что количество антител, вырабатываемых в результате взаимодействия с южноафрикаским вариантом вируса, снизилось на две трети по сравнению с теми случаями, когда использовался наиболее распространенный вариант коронавируса.

«Несмотря на то, что мы не знаем точный уровень антител, необходимый для защиты от COVID-19, исходя из нашего опыта с другими вакцинами, можно утверждать, что вакцина Pfizer обеспечивает относительно хорошую защиту от нового варианта коронавируса», – приводит телекомпания CNN слова одного из исследователей, директора института человеческих инфекций и иммунитета при Университете штата Техас Скотта Уивера.

По его словам, снижение иммунного ответа на 2/3 можно считать «относительно небольшим в сравнении с вакцинами от других вирусов, имеющих куда большее число вариаций последовательности белка, чем SARS-CoV-2».

Согласно заявлению самой компании Pfizer, к настоящему моменту не было обнаружено доказательств того, что разработанная ей вакцина не дает защиты от данного варианта вируса. Тем не менее в компании заверили, что в случае, если будет обнаружен штамм, против которого вакцина не будет действовать, Pfizer и BioNTech обратятся в регулирующие органы с просьбой одобрить обновленный вариант препарата.