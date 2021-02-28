Икона, прибывшая с Софьей Палеолог

Этот образ относится к иконам, возводимым преданием к евангелисту Луке, написавшему их еще при жизни Девы Марии. Долгое время икона пробыла в литовском городе Вильна, поэтому ее и называют Виленской. Однако исторически образ был святыней византийских императоров и появился в России как символ государственной преемственности от разрушенной османами Империи ромеев — Византии.

В Константинополь икона пришла из Палестины. И, хотя однозначной версии, как она прибыла в Россию, нет, большинство историков сходятся во мнении, что это случилось благодаря браку византийской принцессы и московского князя.

Виленская икона Богородицы

Почему состоялся брачный союз

22 апреля 1467 года в возрасте 25 лет умерла первая жена великого князя Ивана III Мария Борисовна (по слухам отравлена из-за девичьих распрей). Их брак был заключен, когда ей было 10, а Ивану — 12. И вот, через 2 года князь решил заключить следующий брак, которому придавалось важное династическое значение.

Решение о свадьбе было принято на большом семейном совете в Кремле, который, вопреки сложившейся традиции, проходил без участия главы Русской Церкви митрополита Филиппа. И не удивительно: невеста должна была приехать из Рима, а ее сватовством занимался сам Папа Римский, мечтавший обратить православную Русь в католичество. Почему же Иван III всё-таки решился на этот, казавшийся сомнительным брак?

И до, и после падения Византийской империи Рим пытался объединить Католическую и Православную Церковь так, чтобы православные признала первенство Папы Римского, оставив при себе византийские обряды богослужения. Но Москва хранила религиозную самобытность, отвергнув при отце князя Ивана, Василии II «любезное» предложение о церковной унии, которую в то время принял и сам Константинополь.

Однако, как пишет автор статьи «Уроки государева дела» историк Феликс Разумовский: «Свой брачный союз государь использовал для того, чтобы вывести страну из политической и культурной самоизоляции, чтобы начать общаться с Западом, где Рим был влиятельной политической силой». Открытость миру станет при Иване III важнейшей государственной идеей.

А что же невеста?

Софья Палеолог

Как Зоя Палеолог превратилась в Софью Фоминичну

Юность принцесса провела при дворе Папы Римского. Ее отец, Фома Палеолог, последний из императорской династии, вынужденно отрекся от православной религии, приняв католическую веру.

После его смерти принцессу опекал кардинал, бывший митрополит Никейский, а деньги на содержание ребенка выделял сам Понтифик. Так, живя в католической среде, ранее православная Зоя стала католичкой Софьей.

Она была завидной невестой. Рим сватал византийскую принцессу кипрскому королю Якову II Лузиньяну и князю Караччоло. Однако самым желанным вариантом Папа посчитал московского князя.

Римский Папа надеялся развить католичество на Руси. В его мечтах вслед за невестой на Русь должна была прийти долгожданная уния. Так, после длившегося три года сватовства, получив 6 тысяч дукатов из папской казны, блестящую свиту и взяв с собой Виленскую икону, Софья Палеолог отправилась в Москву.

Католическая невеста в православной Руси

Стоит ли упоминать, что многие относились негативно к такому браку?

В числе первых противников этого союза был митрополит Филипп I, который понимал корыстные намерения католического Папы. Однако, вопреки всеобщим опасениям, Иван III растоптал грандиозные мечты Рима еще до долгожданной свадьбы.

Принцессу отправили на Русь в сопровождении огромной процессии, впереди которой шел легат с католическим крестом в руках. Это символизировало первенство Римского Папы, который буквально «входил, внедрялся» в Московию . Трудно даже представить, какое впечатление сложилось о Софье. Увидев такое «торжественное появление», преданный православной вере русский народ взволновался, начались мятежи.

Поэтому, к большому ликованию митрополита и российских бояр, католический крест был изъят, немного не доходя до православной столицы. Молодые обвенчались в тот же день по всем византийским канонам. Это произошло 12 ноября 1472 года.

Так, Софья Палеолог вернулась к истинной вере своего народа. В этом счастливом браки она подарила мужу 6 сыновей и 6 дочерей. Они были участниками уже следующей эпохе истории России — именно при их отце пало татаро-монгольское иго, была объединена вокруг Москвы большая часть русских земель и сложилось Русское государство. Исполнилась и мечта Ивана об открытости Руси. Западные мастера потянулись в Россию и отстроили Успенский собор Московского Кремля, украшающий столицу до сего дня.

…Облеченные в серебро Мать и Младенец. Ребенок, показывая обнаженную пяточку, одной рукой держит свиток, а другой благословляет. Дева Мария с короной на голове нежно улыбается своему Чаду. Такова Виленская икона.

Но предназначено ей было стать святыней другого Успенского собора, не московского.

Дальнейшая судьба иконы

Брак старшей дочери Ивана III Елены (известной тем, что она оказалась последней русской княжной, вышедшей замуж за европейского монарха) был благословлен именно этой иконой. Вместе с будущей польской королевой образ переехал в Вильну.

После смерти Елены икону поместили над ее гробницей в литовском Успенском соборе. Московское княжество не раз пыталось вернуть себе образ, однако все предложения о выкупе святыни отвергались. На тот момент икона уже прославилась своими чудесами, покровительствуя литовскому народу.

Позднее образ пребывал в Виленской Свято-Троицкой обители. В разгар Ливонской войны 1558-1583 за ее возврат на Русь обещали отпустить 50 пленников, однако это предложение также было отвергнуто.

К сожалению, во время Первой мировой войны святой образ был эвакуирован и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Несмотря на утрату, память о легендарной иконе продолжает жить. Сегодня в православных церквях можно увидеть списки этого образа. Один из самых почитаемых находится в Свято-Духовом мужском монастыре в Вильнюсе.

Празднование Виленской иконы отмечается христианами 28 февраля (15 февраля ст. ст. — перенесение в Вильно) и 27 (14) апреля. Её почитают не только как религиозный символ, но и как напоминание о достославных истоках нашей государственности.