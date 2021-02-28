Правящая партия Армении заговорила об импичменте президента

В правящей партии Армении «Мой шаг» считают, что есть все основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна, сообщает «Интерфакс». Ранее президент отказался увольнять по представлению премьер-министра Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

«В соответствии со статьей 139 Конституции Армении, президент имеет право возвращать проект указа с возражениями органу, выступившему с предложением. На первый взгляд, президент Армен Саркисян вчера воспользовался своим полномочием, возвращая проект указа об освобождении начальника Главного штаба премьер-министру. Но это вовсе не так. Президент не может своевольно, когда пожелает, возвращать проекты. Мы имеем дело со случаем своевольного исполнения президентом своих полномочий, что непозволительно. Таким образом, президент может нанести вред безопасности страны, ввести страну в нестабильность. В последнее время действия Армена Саркисяна, кажется, направлены на это. Таким образом, можно зафиксировать, что есть все основания для начала процесса импичмента президента Армении на основании нарушения им статьи 141 Конституции Армении (президент республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции)», – пишет на своей странице в фейсбуке депутат парламентской фракции «Мой шаг», член комиссии по государственным и правовым вопросам Ваагн Овакимян.

27 февраля президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об увольнении главы Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна и вернул представление об увольнении премьер-министру страны Николу Пашиняну со своими возражениями.

Премьер-министр Армении заявил, что подаст президенту новое представление об увольнении руководителя Генштаба.

Ранее Пашинян заявил, что при стрельбах российскими ракетными комплексами «Искандер» срабатывала лишь каждая десятая ракета.

Первый заместитель начальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян счел нужным прокомментировать слова Пашиняна, назвав их «несерьезными». После этого премьер обратился с представлением к президенту Армении Армену Саркисяну об увольнении Тирана Хачатряна, и он подписал соответствующий указ.

После этого Генеральный штаба страны, во главе с его руководителем Оником Гаспаряном потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Пашинян назвал происходящее военным переворотом и потребовал увольнения Оника Гаспаряна.