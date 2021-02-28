В Мьянме военные вновь отрыли огонь по демонстрантам

По меньшей мере шесть человек погибли в Мьянме за минувшие сутки в результате разгона манифестаций против захвата власти военными, сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ. Жертвы среди демонстрантов есть в крупнейшем городе страны Янгоне, а также в Баго и Мандалае. Полиция применет против митингующих слезоточивый газ, водометы и резиновые пули и боевые патроны. Кроме того, сообщается как минимум о 50 задержанных, в том числе видеооператора Associated Press, репортера местного издания Monywa Gazette.

20 февраля во втором по величине городе Мьянмы Мандалай военные открыли огонь из огнестрельного оружия по демонстрантам. В результате стрельбы два человека погибли и по меньшей мере двадцати получили ранения.

В Мьянме четвертую неделю проходят акции протеста против венных, захвативших власть в стране 1 февраля этого года. Демонстранты требуют вернуться к демократической форме правления и освободить государственного советника, главу МИД республики, главу партии «Национальная лига за демократию» и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи.

1 февраля военные арестовали президента Мьянмы Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, депутатов парламента и большинство государственных чиновников. Вице-президент Мьянмы Мьин Све подписал указ о введении чрезвычайного положения сроком на один год, в результате чего руководителем страны стал главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлайн.

26 февраля военные вывезли в неизвестном направлени Аун Сан Су Чжи из резиденции в столице, где она находилась под домашним арестом с 1 февраля.