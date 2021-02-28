В России шестой день подряд зафиксировали менее 12 тыс инфицированных коронавирусом

За последние сутки в России было выявлено 11 359 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, передает оперштаб. Это стало минимальным количеством инфицированных в стране за сутки с октября прошлого года. Днем ранее в стране обнаружили 11 534 новых случаев инфицирования.

В общей сложности за все время эпидемии выявлено 4 246 079 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 86 122, из которых 379 летальных исходов было подтверждено за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 3 811 797 пациентов, из которых 12 391 поправились за последние 24 часа.

На первом месте по заболеваемости среди регионов остается Москва. В столице за сутки зарегистрировано 1 737 новых случая коронавируса, 48 пациентов скончалось, а 2 008 выздоровели. На втором месте находится Санкт-Петербург – 929 человек заразился вирусом и замыкает тройку лидеров антирейтинга Московская область – 617 новых случаев инфицирования.

По данным университета Джонса Хопкинса Россия занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом. Лидируют США, где выявлено 28 554 688 случаев инфицирования, на втором месте Индия с 11 096 731 случаяем, на третьем Бразилия – 10 517 232 человека инфицировано, на четвертом месте находится Россия 4 198 400 случаев (4 246 079 по российского данным оперштаба). На пятом месте с 4 182 787 инфицированными идет Великобритания.