WSJ: Иран отказался от переговоров с США и ЕС по «ядерной сделке»

Власти Ирана ответили отказом на предложение США начать прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal. По словам источников издания из числа американских дипломатов, «Иран отказался от предложения Евросоюза организовать прямые переговоры с США по атому».

Тегеран в ответ заявил, что сначала США предоставили гарантии снятия санкций с Ирана.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS заявил, что глава Белого дома готов к переговорам с Ираном по ограничению ядерной программы исламской республики, сообщает ТАСС.

«Президент США намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе».

В начале февраля президент США Джо Байден в интервью телекомпании CBS заявил, что Вашингтон не будет снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть его за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Байден считает, что Иран должен сделать первый шаг и прекратить обогащение урана выше уровня, предусмотренного «ядерной сделкой».

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что сначала Вашингтон должен отменить санкции для возвращения Тегерана к ядерной сделке, а не выдвигать новые условия. Хаменеи добавил, что США и европейские страны не имеют права ставить Ирану условия, «поскольку они растоптали все свои обещания».

В мае 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники «ядерной сделки» – Иран, России, Китай, Великобритании, Франция и Германия выступили за сохранение соглашения. Однако экономические санкции США практически прекратили экспорт нефти из Ирана. Если в 2017 году Тегеран экспортировал около двух миллиона баррелей в сутки, то конце 2020 года экспорт нефти упал до 160 тысяч баррелей в день.

В декабре 2020 года парламент Ирана принял закон под названием «Стратегический план действий по отмене санкций». Документ обязал правительство производить 120 кг урана в год с уровнем обогащения в 20%. Уровень обогащения в 20% является «пограничным» уровнем для не оружейного урана, который используется в исследовательских целях на ядерных ректорах. Предусмотрено также увеличение производства низкообогащенного урана до 500 кг в месяц и задействование тысячи центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и 164 центрифуг IR-6 в Фордо, с увеличением их количества до тысячи. Кроме того, планируется открытие завода по производству металлического урана в Исфахане и восстановление 40-мегаваттного тяжеловодного реактора в Араке. Закон давал месяц на ослабление санкций в отношении нефтегазового сектора Ирана и восстановления доступа страны к международной банковской системе.