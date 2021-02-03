Акции дня: «Селигдар» поднялся на олове

Бумаги полиметаллического холдинга «Селигдар» торговались лучше рынка на фоне интереса к олову. За дневную сессию на Мосбирже в среду, 3 февраля акции прибавили +6,16% до 48,41 рублей за бумагу.

Накануне акции дочерней компании холдинга «Русолово» побили исторический рекорд и поднялись более чем +26% до 11,3 рублей. В среду рост продолжился и стоимость бумаг составила 12,89 рублей за штуку. Интерес к олову возник на фоне политического переворота в Мьянме, которая является крупнейшим в мире поставщиком оловянного сырья. Эксперты опасаются перебоев с поставками.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,50% до 3343,46 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,86% до 1387 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:44 мск составила 58,79 долларов за баррель (+2,31%). Российская валюта укреплялась – 75,87 рублей за доллар.