Государственные и некоторые коммерческие аптеки Москвы начали принимать электронные рецепты на лекарства, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что препарат по рецепту врача можно получить, предъявив QR-код на мобильном устройстве. В общей сложности в Москве лекарства по электронным рецептам можно приобрести в более 750 аптечных точках, сообщила чиновница.

Выписать рецепт могут только сотрудники поликлиник московского департамента здравоохранения, заверив документ электронной подписью врача. К концу февраля, как ожидается, получить такие рецепты можно будет во всех городских поликлиниках. Позже к системе присоединятся все коммерческие, ведомственные и федеральные медучреждения Москвы.

Ракова сообщила, что в электронном виде можно предъявить в аптеке, как льготные рецепты, так и рецепты за полную стоимость. Чиновница пообещала, что и бумажные рецепты будут оставаться в обиходе.

Оформление электронных рецептов в Единой медицинской информационно-аналитической системе началось в столице с 2014, при этом их приходилось распечатать на бланке, проставив подпись врача и печать учреждения.

