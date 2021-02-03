Байден нацелен на диалог с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов заявила, что президент США Джо Байден намерен проводить курс и на взаимодействие, и на откровенное обсуждение США и РФ противоречий, сообщает ТАСС.

«Завтрашний визит президента [в Госдепартамент], который мы перенесли из-за снегопада, в основном ориентирован на его желание поблагодарить сотрудников дипслужбы... Он, безусловно, расскажет в широком смысле о внешней политике... Это не будет изложением его видения каждой проблемы во внешнеполитической сфере. У него будет достаточно времени, чтобы сделать это», – сказала Псаки.

Она отметила, что речь президента США Джо Байдена в государственном департаменте не будет содержать детали всех направлений новой внешней политики страны.

Ранее сообщалось, что Байден планировал 1 февраля выступить перед дипломатами с речью, в которой глава Белого дома был намерен обозначить основные направления внешней политики США.

26 января президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого президенты договорились о продлении договора СНВ. «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сообщил сайт российского президента.