Диетолог рассказала, как правильно принимать витамины в конце зимы

По словам диетолога Нурии Диановой, не все витамины одинаково полезны даже в период окончания зимы. Лучше подбирать витамины по анализу крови, рассказала медик ТВ «360». Результат исследований даст оценку «сиюминутной текущей ситуации» и поможет подобрать витаминный комплекс, добавила врач.

«Максимум, что имеет смысл — принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток», - пояснила Дианова. Она добавила, что принимать витамины постоянно не стоит, поскольку все необходимые вещества можно извлечь из продуктов питания при грамотно составленном рационе.

Особенно актуально это в преддверии весны, поскольку у людей появляется потребность легче одеваться и, как результат, из-за обманчивой погоды простудных заболеваний станет больше. И в этом случае прием витаминов не навредит, добавила врач. Также в конце зимы люди чаще подвержены депрессивным состояниям и упадку сил, что является явным признаком авитаминоза. Однако диетолог заметила, что она категорически против «огульного самолечения», поскольку в ее практике подобным занимается каждый второй пациент. Определить дозу любого витамина при его выраженном дефиците должен врач, считает Дианова.