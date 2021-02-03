En+ Group установит цифровые тренажеры для персонала на всех ГЭС группы

Компания En+ Group установила тренажерно-аналитический комплекс для персонала Иркутской ГЭС (ИГЭС) стоимостью 9 млн рублей. Подобные тренажеры установят на всех гидростанциях группы в 2021-2022 годах.

Оборудование позволяет проводить тренировки оперативного персонала по переключениям в электроустановках и управлении гидротурбинным и гидромеханическим оборудованием станции в нормальном и аварийном режимах работы. Комплекс является цифровым двойником всех систем управления ГЭС, на нем можно отработать 30 сценариев работы в разных условиях. До конца года обучение на тренажере пройдет не менее 15% персонала Иркутской ГЭС.

«Для России наш опыт по применению современных цифровых тренажеров в ходе подготовки кадров на ГЭС является передовым. С помощью новых комплексов каждый оперативный сотрудник сможет отработать навыки в условиях, максимально приближенных к реальности. На Иркутской ГЭС уже приступили к обучению: 30 человек проходят практические занятия. Постоянное обучение и развитие персонала En+ Group – важная задача, стоящая перед руководством En+ Group, компания ежегодно выделяет на образовательные программы и деятельность корпоративного университета более 300 млн рублей», - рассказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

Программная тренажерно-моделирующая среда разработана в АО «ТЭСТ» и зарегистрирована в Роспатенте. Внедрение цифровых систем подготовки персонала – одно из приоритетных направлений деятельности кадровой службы En+ Grouр. Проекты по развитию персонала и повышению их квалификации были инициированы еще основателем компании Олегом Дерипаской и реализуются с момента создания En+ Group.