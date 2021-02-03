Германия допускает возможность производства вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что федеральное правительство изучает вопрос, есть ли у страны мощности для производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V, сообщает РБК. Об этом он заявил на конференции «Европа 2021», организованной изданиями ZEIT, Tagesspiegel, Handelsblatt и WirtschaftsWoche, Министр рассказал, что на данный момент российская вакцина проходит проверку в Европейском агентстве по лекарственным средствам (Ema) в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» была одобрена министерством здравоохранения Туниса.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и Гвинейской Республике.

30 января, Россия и Иран подписали соглашение о поставках и производстве вакцины «Спутник V» в Исламской республике.

«Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля. Вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля. В ближайшие 10 дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу», – сказал посол Ирана в России Казем Джалали.