Компания Pfizer подсчитала планируемую прибыль от вакцины в 2021 году

Американская компания Pfizer планирует получить до конца текущего года приблизительно $15 млрд дохода от продажи вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, которая была разработана совместно с немецкой BioNTech, пишет агентство Bloomberg. В общей сложности, по итогам 2021 года компания прогнозирует заработок $59,4-$61,4 млрд. В Pfizer рассказали, что подсчет предполагаемой прибыли основывался на продажи по уже заключенным контрактам.

Вакцина от COVID Pfizer и BioNTech стала первой западной вакциной от коронавируса, однако, по прогнозам специалистов в ближайшее время она столкнется с конкуренцией со стороны других аналогичных препаратов, которые появляются на рынке. В частности речь идет о вакцинах компаний Johnson & Johnson и Novavax Inc., которые скоро могут быть зарегистрированы для использования, добавляет СМИ. Помимо этого появление новых штаммов коронавируса может потребовать разработки новых вакцин.

Bloomberg сообщает, что препарат, разработанный компаниями Pfizer и BioNTech, является более дорогим, чем вакцины конкурентов. Так, стоимость двухкомпонентной вакцины этих компаний составляет $19,5. В свою очередь, англо-шведская компания AstraZeneca объявила, что планирует поставлять вакцину меньше, чем по $4 за дозу, J&J - менее $10.

