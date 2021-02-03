Президент Южной Кореи призвал компании, выигравшие от пандемии, поделиться прибылью с проигравшими

Говоря о неравномерном восстановлении экономик после пандемии, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в очередной раз призвал компании, заработавшие на коронавирусной пандемии, поделиться частью прибыли с небольшими фирмами, которым пришлось взять на себя главную долю убытков.

Идея экономической благотворительности стала популярной в правящей партии Кореи после того, как стало очевидно, что восстановление экономики не будет быстрым и что, несмотря на впечатляющие масштабы помощи экономике, беспрецедентной в истории страны, ей так и не удалось компенсировать убытки многочисленных семейных магазинчиков, для которых очень разорительными оказались меры социального дистанцирования.

Популярность президента Муна и его правительства частично зависит от их успехов или неудач в ослаблении неравенства в корейской экономике, вызывающего все большее раздражение в стране. Противники этой идеи, а их, как нетрудно догадаться, в Южной Корее немало, указывают на то, что она похожа на шантаж крупных компаний и практику выкручивания рук. По мнению многочисленных критиков, эта мера исказит ключевые цели и задачи в мире бизнеса и снизит привлекательность южнокорейских фирм для инвесторов.

«В Корее уже существует очень большое экономическая неравенство и пандемия его только увеличила, — объясняет Кайл Ферье из Корейского экономического института Америки. — Новая реальность как в Корее, так и в других странах состоит сейчас в том, что от крупного бизнеса сейчас все больше ждут помощи в снижении существующего сейчас неравенства».

Президент Мун и его сторонники рассчитывают законодательно оформить свою инициативу. Крупный бизнес, по плану президента Муна, будет добровольно вносить деньги в специальный фонд, из средств которого будет оказываться помощь мелким предприятиям, которые особенно уязвимы перед кризисами и потрясениями. Скорее всего, таким компаниям-благотворителям предоставят какие-нибудь налоговые льготы.

План пока сырой и нуждается в детальной проработке. В частности, сейчас непонятно, от каких компаний будут ждать пожертвований и в каких объемах. Эта идея — один из пунктов пакета законопроектов «социальной солидарности», которую правящая партия хочет провести через парламент в этом году. Кроме идеи делиться прибылью, он состоит также из законопроекта, который разрешит правительству компенсировать мелким торговцам их потери, и других схожих законопроектов. В случае принятия пакета и без того очень высокий государственный долг Южной Кореи вырастет еще больше.

Идея делиться прибылью входит во всеобъемлющую стратегию роста, о которой Мун Чжэ Ин рассказывал на прошлой неделе на Форуме в Давосе.

«Если претворить ее в жизнь,— сказал президент Южной Кореи, — то эта всеобъемлющая модель может помочь победить в будущем новые эпидемии наподобие коронавируса».

О дележе прибылью в Южной Корее впервые заговорили ровно десять лет назад, в 2011 году, но тогда тогдашнему директору Samsung Ли Гон Хи не понравилась просматривающаяся в ней связь с «социалистическими и коммунистическими» идеалами. Сейчас ситуация изменилась и у идеи гораздо больше сторонников. Поскольку у правящей партии в парламенте большинство, то шансы законопроектов стать законами сейчас значительно выше.

Принятию их парламентом в целом способствует и политическая обстановка в стране. В Южной Корее в апреле пройдут выборы мэров крупнейших городов: Сеула и Пусана. Их результаты зададут тон для президентских выборов, которые должны состояться в 2022 году.

Во время коронавирусного кризиса значительно лучше, чем у обычного бизнеса, идут дела у компаний с большим присутствием в онлайне. Среди самых больших бенефициаров пандемии Kakao Corp., оператор крупнейшего мессенджера в Южной Корее, и компания Seegene, торгующая тестами на коронавирус. Выросла прибыль в прошлом году и у Samsung Electronics Co., крупнейшего на планете производителя микросхем памяти, потому что потребители бросились покупать электронные гаджеты для работы и учебы в удаленном режиме.

На другом конце полюса малые и средние предприятия и фирмы. Как следует из исследования 1006 небольших компаний, проведенного в конце прошлого года Федерацией малых и средних предприятий Южной Кореи, продажи малого бизнеса после прихода пандемии упали в среднем на четверть, а прибыль — более чем на треть.

Отношение большого бизнеса к идее президента делиться прибылью с небольшими компаниями и предприятиями прохладное. Корейская промышленная Федерация заявила в январе, что такой дележ нарушит права акционеров, ослабит стремление компаний к инновациям и росту и навредит конкуренции, потому что делиться прибылью, по идее Мун Чжэ Ина, должны южнокорейские компании, а не их зарубежные конкуренты.