Курс доллара: эксперты сделали неожиданный прогноз по рублю

После неудачного начала этой рабочей недели, во вторник национальная валюта сумела развернуться, солидно укрепившись в обеих парах благодаря внешнему позитиву и растущим ценам на «чёрное золото».

Стартовав утром с 75,99 за доллар и 91,70 евро, к закрытию основной сессии на Мосбирже рубль прибавил, завершив вчерашний день в плюсе. По данным на 19:00 мск, курс доллара составил 75,68 руб., что на 46,75 коп. дешевле чем сутками ранее. Евро в это же время торговался по 91,00 (-78,50 коп.).

По мнению большинства экспертов, российская валюта во вторник позитивно отреагировала на восстановление мировых цен на «чёрное золото». Кроме того, поддержку рубль оказали глобальные игроки, которые вновь обратили внимание на рисковые активы на фоне надежд на принятие новой программы по спасению американской экономики. Однако радоваться перелому тренда в курсовой динамике пока рано, так как не весь негатив ещё отыгран.

В частности, Артём Тузов из ИК «Универ Капитал» считает, что в краткосрочной перспективе рубль вряд ли сможет удержаться на вчерашних позициях. По его мнению, возможные решения по новым более жёстким санкциям со стороны США может оказать давление на отечественную валюту, которая в паре с долларом уйдёт в коридор 76,00-77,00, а в паре с евро – в диапазон 92,00-93,00.

С ним солидарна Анна Зайцева из ГК «ФИНАМ», которая предположила, что риски новых санкций могут ослабить рубль. При этом она напомнила, что вчера нацвалюту поддержала нормализация общего информационного фона и нефтяные котировки.

«Во вторник на глобальных площадках можно было наблюдать восстановление спроса на риск после распродаж, которые имели место на прошлой неделе. Очень помогла рубль нефть. Так, стоимость «чёрного золота» марки Brent вновь приблизились к отметке 57,00 за бочку, благодаря решению Саудовской Аравии сократить объемы добычи сырья на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте», – подчеркнула эксперт.

Вместе с тем, как отметила Зайцева, наметившееся накануне укрепление рубля выглядит очень неустойчивым и, судя по всему, будет временным, так как негативные факторы, влияющие на курсовую динамику, по-прежнему актуальны.

«Это, прежде всего, растущие угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США и стран Европы из-за ситуации вокруг Навального и задержания его сторонников. На этом фоне продолжается расширение кредитных дефолтных свопов на госдолг России. Не добавляет уверенности рублю и сохранение сложной коронавирусной обстановки в мире, а также продолжающиеся переговоры по новому пакету спасения американской экономики», – заявила она.

В этой связи эксперт считает, что в ближайшие дни рубль окажется под давлением и уйдёт в минус в обеих парах.

Михаил Беспалов из «КСП Капитал УА» заявил, что санкционный фактор, который усилился после ареста Алексея Навального остаётся значимым и ограничивает укрепление рубля. При этом он опасается, что вчерашнее решение суда о замене оппозиционеру условного срока на реальный, может уже в самое ближайшее время развернуть ситуацию на валютном рынке в сторону ослабления рубля.

Елена Кожухова из ИК «Велес Каптал» также полагает, что позитивная ситуация, которая накануне складывалась для рубля накануне, после решения суда о реальном сроке Навальному, уже сегодня сменится на негативную.

Однако не все настроены так пессимистично. Например, неожиданный прогноз по рублю сделал Дмитрий Бабин из БКС. Он отметил, что геополитические угрозы действительно создают большую неопределенность в динамике курса национальной валюты. Тем более что, как отметил эксперт, в результате второго тура выборов в американский Сенат демократы получили контроль над верхней палатой Конгресса.

«А это означает, что для администрации нового президента США Джо Байдена упрощается прохождение законодательных инициатив, в том числе санкционной направленности», – предположил эксперт.

Но, по его мнению, если новые ограничительные меры против нашей страны, как и раньше будут носить исключительно персональный характер, не затрагивая, например, какие-то отдельные секторы российской экономики, то вероятно это может произвести обратный эффект и стать одним из драйверов роста рубля.

«При реализации такого сценария, а также если санкционная тема вообще себя исчерпает, у рубля будет шанс активно укрепиться. В результате пара доллар-рубль уйдёт в район нижней границы коридора 72,65-76,60. Но для этого необходимо, чтобы мировые цены на «чёрное золото», как минимум оставалась на нынешних уровнях», – резюмировал Бабин.