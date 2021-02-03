Курс на инновации: новые тенденции на рынке здорового питания

Инновационный путь развития сегодня выбирают многие компании. Но не для всех этот путь бывает легким. Насколько такая концепция реализуема для сегмента «здоровое и правильное питание» и конкретно для Herbalife Nutrition?

Если мы посмотрим на пищевую индустрию с точки зрения инноваций, то, скорее всего, придем к выводу, что еда будущего – это здоровое и правильное питание. В этом смысле Herbalife Nutrition уже давно идет по пути инновационного развития. Мы постоянно совершенствуем технологию производства и мониторинга наших продуктов на всех этапах. Сегодня производственный цикл включает 14 этапов контроля качества — от отбора сырья на фермерских полях до соблюдения требований безопасности на выходе, которые предъявляются контролирующими органами, отвечающими за сертификацию и регистрацию готовой продукции.

Мы всегда ищем альтернативные решения, чтобы, во-первых, своевременно отвечать на запрос потребителя, и, во-вторых, укреплять собственные позиции и наращивать долю рынка. Например, давно полюбившиеся продукты мы обновляем, дополняем новыми вариациями. Так получилось и с легендарной Формулой 1, которая в 2020 году стала обладателем ряда потребительских наград, в том числе и победителем премии «Время инноваций» в номинации «Продукт года» категории «Функциональное питание».

В нашей продуктовой линейке протеиновых коктейлей Формула 1. Куриный крем-суп – это первый несладкий вкус протеинового коктейля, который является отличной низкокалорийной альтернативой традиционным блюдам. В нем содержатся белок в достаточном количестве, пищевые волокна и комплекс важнейших для человека витаминов и минералов. Наш продукт предлагает хорошее решение для обеда и ужина тем, кто хочет питаться правильно и сохранить энергию в течении дня.

В чем, по-вашему, отдача от инноваций? Что она дает потребителю?

Кроме уже озвученных возможностей выбора и разнообразия качественного функционального питания можно отметить улучшение клиентского сервиса. В прошлом году мы провели масштабную трансформацию сервисных и логистических процессов, на всех этапах – от размещения заказа до его получения.

Сейчас получить заказ можно различными способами, и партнер может сам выбрать, что ему удобнее. При этом мы сохранили и усилили оффлайн инфраструктуру: открыли два новых Центра продаж в Первоуральске и Находке и еще пять пунктов выдачи продукта в разных городах России.

За счет этого коммуникация «потребитель – независимый партнер» становится проще и эффективнее. А как вы знаете, именно сочетание продукта и дополнительного сервиса, который предоставляют независимые партнеры, делает наше предложение на рынке уникальным.

Какие ближайшие планы и цели у компании?

Мы всегда открыты новым, тем более инновационным идеям. Сегодня мы работаем в рамках глобальной стратегии компании и запустили в России эко-проект Paperless. Активно внедряем зеленые стандарты – это касается и перехода на более экологичную продуктовую упаковку из перерабатываемого пластика, и исключения из оборота полиэтилена.

В наших центрах продаж по всей России установлено несколько десятков контейнеров для сбора пластика и бумаги. В 2020 году нам удалось собрать и направить на переработку более 2 тонн использованной упаковки от продукции Herbalife.

Наш выбор всегда в пользу экологичных материалов, популяризация полезных и здоровых привычек, умеренного и обдуманного потребления. Тем самым мы акцентируем внимание каждого на ответственности за экологическое благополучие и бережное отношение к природе и экологии.