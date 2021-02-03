Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от COVID-19. По её словам, у коронавируса «не женское лицо», передаёт РИА Новости.

Как пояснила специалист, проведенные исследования подтверждают эту мысль. Так, ковид тяжелее всего протекает у мужчин, и именно они чаще всего умирают от этой болезни.

А всё дело, по её словам в половых хромосомах. Женская Х-хромосома и мужская Y-хромосома отличаются «одной палочкой». И в этой четвертинке женщинам, как подчеркнула Малышева, природа заложила колоссальные защитные свойства». Врач также напомнила, что COVID-19 проникает в организм человека через белки – они способствуют образованию тромбов.

«Но у женщин есть защитные рецепторы, которые защищают их от этого. В процессе эволюции мужчине необходимо было быстрее образовывать тромбы — он охотился на мамонта, воевал, его могли ранить. Если кровь текла и не останавливалась, то мужчина мог погибнуть. Это и объясняет, почему у мужчин больше факторов, которые способствуют образованию тромбов», – объяснила Малышева.

Кроме того, у женщин намного больше цитотоксических клеток лимфоцитов, которые «съедают» всё, что не похоже на клетки организма, в том числе и COVID-19. По словам Малышевой, это клетки-убийцы наших врагов, и у женщин их больше, чем у мужчин.

Главной причиной самого тяжелого течения коронавируса является цитотоксиновый шторм. А женщине природа в этой «четвертинке» дала механизмы подавления этого шторма.

«То есть мы женщины, конечно же, болеем, но чаще болеем легко. Все это природный механизм», – резюмировала Малышева, призвав при этом женщин всё равно прививаться от ковида.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 16 474 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель прироста заболевших с конца октября 2020 года.

В общей сложности в стране за все время эпидемии зафиксировано 3 901 204 случая COVID в 85 регионах. За сутки умерли 526 заболевших, в общей сложности число безвозвратных потерь достигло 74,6 тыс. человек. Успешно перебороли заболевание более 3,3 млн человек, из них 24 822 пациента выписаны из российских больниц за последние 24 часа, что на 8 348 превышает количество новых заболевших.

Санкт-Петербург вновь опередил Москву по суточному приросту новых ковид-пациентов. В Северной столице выявлено 1 916 новых зараженных. В Москве этот показатель составил 1545, что стало минимальным показателем с конца сентября.