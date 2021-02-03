ММК рекомендовал выплату крупных дивидендов за 4 квартал

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, комментируя итоги 4 квартала и всего 2020 года для компании, благодаря фактору отложенного спроса и выходу на полную мощность стана 2500 горячей прокатки, запущенного в июле 2020 года, ММК удалось нарастить продажи, что позитивно сказалось и на финансовых результатах за квартал. Шиляев также подчеркнул уверенность в устойчивом финансовом положении ММК на фоне дальнейшего восстановления деловой активности в России и мире».

Последний квартал 2020 года действительно вышел удачным для магнитогорских металлургов: им удалось нарастить выручку по Группе на 18,3% (до $1 852 млн.), EBITDA – на 35,4% (до 474 $млн., выше прогноза аналитиков), а чистую прибыль – более чем в два раза или на 206,9% (до $313 млн.). В пресс-релизе компания связывает рост показателей с увеличением объемов продаж и ростом цен на сталь в России и в мире. В то же время ММК снизил свободный денежный поток квартал-к-кварталу, что связано с ростом капитальных вложений (CAPEX).

«В четвертом квартале мы продолжили реализацию проекта по строительству новой коксовой батареи», – пояснил Павел Шиляев. Он также отметил, что в 2021 году объем капитальных вложений ММК, в связи с переносом части работ по строительству с 2020 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом, серьезно возрастет – до $1 млрд (за 12 месяцев 2020-го CAPEX составил $694 млн.). Кроме того, по прогнозу компании, в 1 квартале 2021-го сохранится максимальная загрузка агрегатов по производству премиальной продукции, а устойчивый рост спроса на металлопродукцию и положительная динамика цен поддержат позиции ММК на рынке.

Также генеральный директор ММК напомнил: выплата высоких дивидендов и создание дополнительной ценности для акционеров – одна из постоянных целей финансовой политики компании. В связи с этим, а также стабильным положением ММК на фоне восстановления спроса на металлургическую продукцию, Совет директоров компании дал рекомендацию выплатить дивиденды за 4 квартал 2020 года на уровне 114% от свободного денежного потока – или 0,945 рубля за обыкновенную акцию.