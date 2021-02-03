Названы самые вредные продукты для сердца

Нурия Дианова – диетолог и врач-гастроэнтеролог – назвала самые вредные продукты для сердца. По её словам, наиболее вредными из них являются полуфабрикаты и фастфуд.

Как пояснила специалист, фастфуд, как правило, очень высокорафинированный и жирный. Кроме того, он содержит большое количество соли и сахара, а готовят его, как правило, с помощью жарки, что очень вредно, передаёт сайт телеканала «Звезда».

Избыточное количество в рационе питания рафинированных продуктов способствует набору лишних килограммов. В таких продуктах содержится большое количество транс-жиров, являющихся главным врагом сердечно-сосудистой системы.

«Они могут либо запустить процессы атеросклероза, либо усилить уже имеющиеся. Также они негативно влияют на стенки сосудов — те становятся более изъязвленными, что приводит к таким смертельным недугам, как инсульт и инфарктам», – подчеркнула Дианова.

Вредными, по её словам, также являются полуфабрикаты, в которых содержится сахар, хотя он не должен быть в составе.

«Необходимо отказаться также от продуктов животного происхождения – в них содержится глутамат натрия — его наличие должно насторожить. А усилители вкуса обычно прикрывают, что-то очень вредное», – пояснила диетолог.

Ранее сообщалось, что по словам Диановой, не все витамины одинаково полезны даже в период окончания зимы. Как рассказала медик, лучше подбирать витамины по анализу крови. Результат исследований даст оценку «сиюминутной текущей ситуации» и поможет подобрать витаминный комплекс, добавила врач.

«Максимум, что имеет смысл – принять курсом комплекс витаминов в надежде компенсировать небольшой их недостаток», – пояснила Дианова.

Она добавила, что принимать витамины постоянно не стоит, поскольку все необходимые вещества можно извлечь из продуктов питания при грамотно составленном рационе.