Цена на нефть выросла до годового максимума

Котировки фьючерсов на нефть накануне 2 февраля закрылись на максимальных отметках более чем за год, пишет агентство «Прайм». Влияние на рынок оказало ожидание участников, что усилия ведущих производителей по снижению добычи нефти приведут к сокращению ее предложения. Также рост цен на сырье поддержало решение Саудовской Аравии, которая намерена сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день в срок до конца марта, говорится в последнем обзоре Sevens Report Research.

«Кроме того, снижение числа заражений коронавирусом, продолжающееся распространение вакцин, а также надежды на стимулирование повышают оценки перспектив спроса в ближайшие месяцы и кварталы», - говорится в обзоре. Аналитики Sevens Report Research поясняют, что в настоящее время цены на нефть «находятся в хорошо сформированном повышательном тренде, что в отсутствие фундаментальных сюрпризов позволит им нацелиться на отметку в $60 за баррель.

Утром 3 февраля фьючерсы на нефть WTI с поставками в марте выросли на 2,3%, до $54,76 за баррель. По данным FactSet, это является самым высоким внутридневным уровнем для контрактов на поставку в ближайшем месяце с 23 января 2020 года.

Котировки сорта Brent с поставками в апреле прибавили 2%, до $57,46 за баррель, что стало самым высоким показателем с 21 февраля прошлого года. Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать также совместное сокращение добычи странами альянса ОПЕК+ в январе.

