Новая теория о перевале Дятлова

Когда в конце февраля 1959 года спасательная команда прибыла на удаленную гору Холат-Сяхыл, девять туристов, все очень опытные лыжники, были мертвы почти месяц. Ничто в этой картине не казалось логичным. Палатка туристов была разрезана изнутри: внутри лежали рюкзаки, аккуратно сложенные ботинки и тарелка нарезанного сала. Спасатели обнаружили самих пострадавших ниже по склону почти в километре от лагеря. Некоторые из погибших были без ботинок и одежды. Основной причиной смерти после вскрытия назвали переохлаждение, но у двоих погибших не было глаз, а еще у одной языка. Четверо получили тяжелые травмы головы и груди, как если бы они попали в автомобильную аварию.

За десятилетия история с перевалом Дятлова породила множество теорий заговора. Инопланетяне? Радиация? Йети? А может быть местный народ Манси замешен в происшествии? Несмотря на все странные обстоятельства, Генпрокуратура объявила о закрытии дела в июле прошлого года, назвав лавину официальной причиной гибели туристов.

Американские ученые готовы согласиться с российской прокуратурой и даже предоставить доказательства, подтверждающие теорию с лавиной. Правда, по их мнению, лавина была не совсем обычной. Использовав моделирование снега, которое Дисней применял в мультфильме «Холодное сердце», группа исследователей попробовала восстановить события 60-летней давности.

Восстанавливаем события

Незадолго до наступления темноты 1 февраля 1959 года лыжники разбили простой лагерь, всего в одну палатку. Примерное время нам известно, потому что на месте происшествия были найдены камеры с вечерними снимками палатки в тот день. Мы также знаем, что туристы пытались убежать из лагеря, на что указывают разрезы в палатке, сделанные изнутри.

Что касается времени смерти группы Дятлова, свидетельств также достаточно. На основе показаний ближайших метеостанций было установлено, что в ту ночь температура на горе доходила до -25 градусов. При гибели человека, у наручных часов пропадает единственный источник тепла и в сильный мороз, по оценкам исследователей, часы останавливаются через час после смерти человека. Трое часов остановились между 8 и 9 утра, а еще одни в 5:31. Даже без этих фактов не трудно предположить, что при температуре -25 и практически без одежды группа могла выжить не более двух часов.

Получается, что лыжники разбили лагерь до наступления темноты, вероятно, бежали между 1:30 и 5:30 утра и погибли между 4:30 и 7:30 утра.

В то, что причиной гибели стала типичная лавина, довольно трудно поверить. Во-первых, спасательная команда не заметила никаких признаков схода снега — палатка была прямо на поверхности. К тому же наклон горы вокруг палатки в среднем составлял 23 градуса, что намного ниже 30-ти градусного наклона для возникновения лавины. Когда туристы изначально разбили лагерь, они выкопали небольшое углубление в снегу и выровняли поверхность, чтобы можно было поставить палатку. Но следствие установило, что участники экспедиции бежали не ранее, чем через девять часов после того, как сделали углубление в снегу. Если бы нарушение целостности снежного покрова вызвало лавину, то сход снега должен был произойти немедленно.

Необычная лавина

Йохан Гауме и Александр Пузрин изложили свою теорию об инциденте на перевале Дятлова в журнале Communications Earth & Environment. Все перечисленные выше условия, как они утверждают, вполне могли спровоцировать так называемую замедленную лавину плит.

Когда выпадает первый снег в году, он соприкасается с еще относительно теплой землей. Но если выпадет новый снег и резко похолодает, как это произошло в 1959, появятся два слоя снега. Первый слой из-за относительно теплой земли будет состоять из пористого кристаллического материала и на 80% из воздуха — из-за этого он считается слабым слоем. Верхний слой гораздо холодней и плотней — он образует так называемую плиту. Для сравнения, можно представить многоуровневую парковку, где этажи разделяют редкие столбы. Само парковочное пространство полно воздуха и просторно, но если несколько столбов упадет, то огромная гранитная плита сверху будет представлять большую опасность. По такому же принципу работает лавина плит — при повреждении нижнего слоя, верхняя тяжелая плита может поехать.

Что критически важно для такого сценария, лавина плиты не требует наклона 30 градусов — 20-ти достаточно. Средний наклон на территории лагеря группы Дятлова составлял 23 градуса. Это делает лавину плит полностью возможной.

Так, лыжники разбили лагерь на небольшой ступеньке на склоне холма, убрав часть снега, чтобы поставить палатку. Когда они прорезали снежный покров, они повредили слабый слой, по сути, начав для себя обратный отсчет до катастрофы. «Удалив нижний слой снега, они как будто удалили подпорную стену», — привел сравнение Гауме, снежный физик из Швейцарского федерального технологического института: «Все важные составляющие были там: слабый нижний слой, плотная верхняя плита, и угол наклона подходил».

Ветер с гор

Но почему плита не двигалась 9-13 часов, прежде чем рухнуть через палатку? Это очень непохоже на обычную лавину, которая обрушивается сразу же после нарушения снежного покрова. «Очень редко бывают случаи, когда вы бросаете взрывчатку в склон, чтобы спровоцировать сход лавины, а затем фактически лавина сходит, скажем, через полчаса или что-то в этом роде», — продолжает Гауме.

Запаздывающая лавина плиты — совсем другое дело. Слабый слой вокруг лагеря, по-видимому, был все еще достаточно прочным, чтобы выдерживать плиту в течение нескольких часов, но имел место еще один фактор. Гауме и Пузрин узнали из расследования инцидента, что в то время метеостанции зафиксировали сильные «катабатические» ветры (слово происходит от греческого «идти вниз»). По названию понятен принцип: ветер «спускается» с вершин гор, сметая снег.

Исследователи смоделировали, как такой ветер мог накапливать снег над палаткой, и сколько времени потребовалось, чтобы достичь критической нагрузки, которая заставила бы верхнюю плиту соскользнуть с более слабого слоя и съехать ниже, а затем провалиться в углубление с палаткой. «Так увеличивалась нагрузка, — говорит Гауме. — Это единственное объяснение, так как в ту ночь не шел снег. Ничего кроме ветра не могло спровоцировать разрушение непрочной конструкции». Где-то после полуночи на «плите» набралось достаточно массы, и она внезапно заскользила, рухнув затем на палатку. Это должна была быть относительно небольшая лавина (примерно 5 на 5 метров). Ее было бы достаточно, чтобы засыпать яму, которую туристы вырыли в снегу, но недостаточно, чтобы спасательная команда смогла обнаружить явные признаки схода лавины 26 дней спустя.

Вопросы остаются

Лавина не должна быть большой, чтобы нанести серьезный ущерб человеческому телу. Как правило, путешественники, попавшие даже под небольшую лавину, могут задохнуться. К экспедиции Дятлова, правда, это не относится, так как ни один из пострадавших не умер от удушья, по результатам вскрытия. Но у них были многочисленные внешние повреждения. По мнению Гауме и Позрина, это идеально вписывается в их теорию. Возможно, нисходящий снег постепенно накапливался над палаткой и создал слишком сильное давление. Более того, снег уплотнялся и становился тяжелее. По предположениям исследователей его вес мог достигать 30 килограмм на квадратный метр. Что еще хуже, участники экспедиции выложили лыжи в качестве пола для своей палатки — это создало более твёрдую поверхность, благодаря которой снегу было легче нанести серьезные повреждения.

Логично предположить, что группа Дятлова пережила первоначальную лавину. Они скорее всего были уже серьезно ранены, и в палатке нечем было дышать из-за сугроба сверху. После они, скорее всего, испугались, что лавина может повториться и поэтому, вместо того чтобы откапывать одежду и припасы, побежали вниз по склону. Следователи обнаружили, что группа на самом деле спрятала в лесу еще один комплект припасов, поэтому, возможно, они отправились за ним в панике. «Чтобы выбраться, нужно разрезать палатку изнутри, — говорит Гауме. — Вы видите, что была лавина, а потом можете опасаться второй лавины. И поэтому они, возможно, решили, что лучшим вариантом было бы пойти в лес, развести костер и попытаться найти припасы». Но почти без одежды, они прожили на пронизывающем морозе не больше нескольких часов.

При таком раскладе все равно остается уйма вопросов. Если исследователи предполагают, что глыба снега нанесла повреждение группе Дятлова, свалившись на палатку, то почему все остальные предметы остались целы? Действительно ли лавина хоть и тяжелая, могла причинить такие странные травмы участникам экспедиции? В деле фигурирует еще множество нюансов, которые все это время не давали следователям прийти к однозначному выводу и которые сложно объяснить лавиной, хоть и не совсем простой.

Новая теория научна и имеет место быть, но она остается именно теорией. Сами исследователи на большее и не рассчитывали. «Я хочу прояснить, что мы не заявляем, что раскрыли тайну, — говорит Гауме. — Возможно, наше исследование прояснило некоторые моменты. Мало вероятно, но вдруг появятся новые данные, которые либо подтвердят, либо опровергнут ее. Мне кажется, что инцидент с группой Дятлова уже перешел в разряд русских преданий и будет всегда им оставаться».