Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ

Президент Италии Серджио Маттарелла встретится с бывшим главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и официально поручит ему сформировать новое правительство.

По данным агентства Reuters, в офисе Маттареллы подтвердили, что эта встреча состоится уже сегодня. При этом отмечается, что принципиальное решение по Драги было принято после того, как лидеры партий не пришли к единому мнению относительно новой коалиции после отставки премьер-министра Джузеппе Конте на прошлой неделе.

Также сообщается, что Маттарелла выразил надежду, что новый Кабинет министров Италии получит поддержку парламента. В противном случае, единственной альтернативой станет проведение досрочных выборов, что поставит страну в состоянии неопределенности.

«Выборы во время пандемии коронавируса будут очень неразумными», – заяви президент, предупредив, что новая администрация должна немедленно вступить в должность, иначе страна рискует упустить более 200 млрд евро из фонда ЕС, предназначенного для преодоления экономического спада.

Напомним, Джузеппе Конте объявил об отставке с поста главы итальянского правительства 26 января. Это решение было принято после того, как правящая коалиция в составе партии «Движение пяти звёзд» и Демократической партии потеряла большинство в верхней палате парламента.

Это случилось из-за решения партии «Живая Италия» экс-премьера Маттео Ренци покинуть коалицию. Известно, что разногласия между Ренци и Конте возникли из-за мер по борьбе с пандемией COVID-19.

Марио Драги возглавлял ЕЦБ с 2011 по 2019 год, до этого он был председателем Банка Италии. В политической партии «Движение пяти звёзд» уже сделали официальное заявление, что не поддержат правительство во главе с Драги.