Оппозиция намерена начать процедуру импичмента президента Украины Зеленского

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) начнёт процедуру импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил сопредседатель фракции в парламенте «самостийной» Вадим Рабинович. По его словам, поводом для этого стали санкции, введённые главой Украины против оппозиционных телеканалов. Как подчеркнул депутат, Зеленский «поиздевался над избирателями и страной».

«Сегодня вы ударили в сердце демократии, в свободу слова, существование демократической независимой Украины под угрозой, – сказал Рабинович. – В ближайшее время мы проведём чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Запомните, вы не закроете рот ни нашей партии, ни миллиону наших избирателей».

В свою очередь коллега Рабиновича по фракции Илья Кива заявил, что оппозиционные политики будут противостоять решению Зеленского и выведут людей на акции протеста.

«Мы, оппозиционные политики, которые системно защищают интересы украинского народа и украинского государства, конечно же, стоим поперёк горла преступному режиму Зеленского, – отметил парламентарий в эфире телеканала ZIK. – Мы будем бороться, противостоять, будем выводить людей на улицы. Другой возможности защитить свои конституционные права, к сожалению, в этой стране уже не осталось».

Ранее сообщалось, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «введении санкций» против телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов.

Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, «санкции» введены против владельца закрытых телеканалов – народного депутата Украины Тараса Козака. Он является членом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.

