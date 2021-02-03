Россия и США продлили ДСНВ

Россия и США продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 5 февраля 2026.

Как говорится в заявлении МИД РФ, 3 февраля в российском внешнеполитическом ведомстве состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, которые необходимы для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора от 8 апреля 2010 года.

Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу. ДСНВ будет действовать без каких-либо изменений или дополнений до 5 февраля 2026 года. В МИД подчеркнули, что ключевую договоренность в вопросе продления Договора достигли президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора 27 января.

Ранее сообщалось, что 29 января президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года».

Совет Федерации и Госдума ратифицировали соглашение о продлении на 5 лет договора по стратегическим наступательным вооружениям до 5 февраля 2026 года.

Напомним, 26 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. В ходе разговора лидеры России и США договорились о продлении договора СНВ.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – говорится в сообщении официального сайта президента РФ.

Действующий Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений прекращал свое действие 5 февраля 2021 года.

Администрация президента США Дональда Трампа отказывалась продлять действующий договор СНВ без присоединения Китая к соглашению.

