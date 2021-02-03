Россия установила рекорд по экспорту зерна

Россия в период с начала сельскохозяйственного сезона (июль 2020 года) до января текущего года экспортировала рекордное количество зерна, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенского. В общей сложности экспорт составил 34,3 млн т. По его словам, показатель стал на 25% выше продаж за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю рынка.

За указанный период Россия экспортировала 29 млн т пшеницы, что стало также рекордным показателем, добавил Павенский. Аналогичные данные приводит и Институт конъюнктуры аграрного рынка, в частности, глава учреждения Дмитрий Рылько сообщает, что за данный период было продано 29,9 млн т. пшеницы, уточняется, что только в январе было экспортировано рекордные 3,2 млн т пшеницы. Рылько связывает данную динамику с высоким урожаем, ростом мировых цен на зерно, а также введением с 15 февраля экспортных пошлин.

О возможном введении «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы с 1 июня ранее сообщал «Коммерсантъ». Предполагается, что ее размер будет составлять примерно 70% от мировых цен после вычета $200 за тонну. При этом аналитики рынка считают данные меры «жесткими».