Курс доллара: рубль отреагировал на угрозу санкций

Курс доллара в среду перешел к росту после попыток несколькиз попыток рубля двинуться в положительную зону. Нацвалюта открыла торги с позиций 75,93 рубля за доллар и 91.48 рубля за евро, однако уже к пяти часам мск достиг отметок 75,89 рубля против доллара и 91,15 против евро

Индекс DXY за тот же период практически не двинулся(с 91.00 пункта до 91,04 пункта) Динамика рубля могла бы быть и лучше, но на нервы инвесторов подействовали планы по санкциям.

«Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль совершил несколько разнонаправленных движений, оставаясь в небольшом плюсе. Вчера после завершения у нас основной сессии появилось заявление американского сенатора-республиканца Митта Ромни о том, что на этой неделе он внесет законопроект о введении санкций против отдельных российских лиц. На этом фоне рубль к закрытию вторника растерял все достижения сессии, закрывшись около дневных минимумов с небольшими потерями к бивалютной корзине. Тем не менее новые антироссийские меры, по всей видимости, будут носить исключительно персональный, а не секторальный характер. Поэтому участники нашего рынка не драматизируют эту ситуацию, хотя рубль и проявляет относительную слабость», - описал обстановку на рынке аналитик БКС Дмитрий Бабин.

В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 75,0-76,7 в паре с долларом и на уровне 91,0-92,2 в паре с евро.