Серебру указали на его место

В начале февраля рынок серебра испытал сильную волатильность. Группа частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit резко разогрела котировки, ссылаясь на прогнозы о том, что рынок этого металла ждет сильное сжатие. На прошлой неделе подобные действия вызвали волатильность на рынке акций: цена бумаг GameStop и AMC Entertainment резко выросла благодаря покупкам пользователей той же Reddit, что вызвало внимание регуляторов.

В понедельник, 1 февраля, фьючерсы на серебро выросли более чем на 11% по сравнению с закрытием торгов 29 января. Таким образом, впервые с 2013 года цены на драгоценный металл превысили 30 долларов за унцию. По сообщениям западных СМИ, рост цен был связан с ожиданием дальнейшего увеличения цен на этот металл.

В самом деле, например, признает Майкл Дириенцо, исполнительный директор Института серебра, в 2020 году на рынке наблюдалось снижение поставок с шахт, а производство останавливалось из-за ограничений COVID, поэтому предложение сократилось, а спрос на металл вырос. Приток средств в серебряные биржевые продукты вырос на 331 млн унций в 2020 году, а запасы закончили год на уровне более 1 млрд унций. Институт серебра прогнозирует, что годовая цена серебра составит в среднем 30,13 долларов за унцию, а физические инвестиции достигнут шестилетнего пика в этом году.

В то же время Райан Джаннотто, директор по исследованиям компании GraniteShares, предупреждает, что нужно понимать разницу между данными о том, что мировые запасы серебра на исходе, и тем, что инвесторы делают ставку на падение цен на серебро. Именно второе сображение и привело к резкому взлету цен.

Это хорошо понимают владельцы крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group. Ее топ-менеджеры для нормализации ситуации с ценами приняли решение повысить маржинальные требования до 16 500 долларов за контракт по серебру с 14 тыс. долларов, начиная со 2 февраля. Это означает, что трейдеры фьючерсов на серебро должны внести больший залог, чтобы открыть торговую позицию по металлу. Практически сразу стоимость металла начала приходить к прежним уровням: цены на серебро 3 февраля на Comex снижаются на 10,43%, до 26,35 доллара за тройскую унцию.

После спекулятивного взлета акций из-за активности частных инвесторов на онлайн-платформе Reddit, которые раньше начали активные спекуляции с рядом «недооцененных» американских компаний, стоимость бумаг этих компаний резко снизилась, отмечает управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик. По его словам, то же самое произошло с серебром. Это коррекционное падение – после роста на 15% только в течение одной сессии снижение на 10% вполне обосновано. Рынок серебра относительно небольшой, но и у частных инвесторов, чтобы способствовать увеличению цены металла, недостаточно средств – для этого в игру должны вступить институционалы, но они в этой истории держат паузу.

Сегодня с утра вновь начинается отскок цены серебра вверх, признает аналитик, Он полагает, что стоимость металла ищет баланс, и, скорее всего, в ближайшее время цена закрепится на уровне 27-28 долларов за унцию. В долгосрочной перспективе (до конца 2021 года) стоимость серебра, по оценке ИК «Универ Капитал», может вырасти до 30-32 долларов за унцию, так как драгметалл высоко востребован в промышленности. Тренд на развитие возобновляемых источников энергии будет постепенно толкать цены вверх, а серебро – главный металл в производстве солнечных панелей.

Рынок серебра испытал на себе влияние самого модного тренда: якобы частные инвесторы с Reddit объединяются, чтобы противостоять крупным хедж-фондам, а на самом деле — манипулируют ценами в разных активах, поясняет, в свою очередь, главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. До серебра это были акции компании Gamestop, капитализацию которой разогнали на 700%.

Но дело в том, говорит аналитик, что рынок серебра существенно более емкий, если объем рынка бумаг Gamestop равнялась примерно 1.4-1.5 млрд долларов, то у рынка серебра — это около 48 млрд долларов, и у частных инвесторов, даже если их несколько тысяч, вряд ли хватит денег, чтобы сдвинуть котировки. Тем более что хедж-фонды уже готовы к этому, а может быть, даже возглавляют этот хайп.

Рынок серебра достаточно спекулятивен, но и ликвиден одновременно, собрать такой объем активов, чтобы манипулировать ценами, частным инвесторам не удастся. Но чем больше тему освещают СМИ, тем больше в серебро приходит инвесторов, совершенно далеких от хайпа, указывает Антонов. Это, по его мнению, может иметь временный эффект в виде повышения котировок до 30-35 долларов за унцию, но не 1000 долларов, как заявляют участники Reddit.

Цена 30 долларов была уже достигнута в понедельник, и то, что мы наблюдаем сейчас — это фиксация прибыли наиболее осторожными инвесторами и фондами, которые успели сделать, может быть, около 20% доходности за неделю, констатирует Алексей Антонов.

«Хотелось бы предостеречь инвесторов от участия во всех подобных хайпах, ведь их в англоязычном интернете — десятки тысяч, и только единицы позволяют случайно заработать. Также пользователи Reddit исповедуют слоган YOLO — You Only Live Once, что можно перевести как «живем один раз», и вкладывают зачастую весь капитал в одну-единственную сделку. Это чудовищный риск», – заключает эксперт.