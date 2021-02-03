США готовы обсуждать отмену санкций по «Северному потоку 2»

Новая американская администрация впервые послала сигнал, что готова обсуждать с Германией снятие санкций с проекта «Северный поток 2». От немецкой стороны требуется убедить Вашингтон в том, что у нее (ФРГ) есть решение проблемы обеспечения энергетической безопасности Европы. О готовности американцев обсуждать проект строительства газопровода по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдет напрямую в Германию и который является одним из главных спорных моментов в отношениях между США и ФРГ, написала немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt со ссылкой на американских чиновников.

Соединенные Штаты уже не первый год прилагают все силы для того, чтобы сорвать многомиллиардное строительство. В Вашингтоне быстро поняли, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата, и постепенно включили в санкционный список всех, кто участвует в строительстве. Включение в него европейских компаний, финансирующих проект или прямо участвующих в нем, оказалось значительно эффективнее санкций против России. Большая часть участников проекта «Северный поток 2» вышла из него, не желая портить отношения с Америкой.

Как нетрудно догадаться, в Европе больше всего участников строительства газопровода по дну Балтийского моря и инвесторов этого проекта в Германии. ФРГ - единственная европейская страна, осмелившаяся возмутиться шантажом «старшего брата». Понятно, что в Берлине на «Северный поток 2» возлагают большие надежды, потому что он не только позволит Германии полностью отказаться от производства ядерной энергии и закрыть все атомные электростанции, но и стать энергетическим хабом Европы, что сулит большие финансовые выгоды. Поэтому канцлер Ангела Меркель несмотря на сложные отношения с Москвой по многим вопросам отказывается поддаваться диктату из-за океана и продолжает защищать проект, хотя и прекрасно понимает, что такая позиция портит отношения с Вашингтоном.

И вот сейчас из Вашингтона поступил сигнал о готовности Соединенных Штатов снять санкции при условии, что немецкая сторона предложит решение главной причины, по которой Вашингтон так враждебно настроен к «Северному потоку 2» - обеспечения энергетической безопасности Европы. Причем, этот вопрос американцы увязывают также с защитой интересов Украины. Киев в случае завершения строительства газопровода потеряет большие деньги, которые он получал за транзит российского газа в Европу.

Конечно, никто в Европе уже давно не верит в искренность намерений Вашингтона, защищающих старушку Европу. Защита энергетической независимости Европы от российского газа, естественно, ширма, за которой США прячут истинный мотив войны против «Северного потока 2». Им по большому счету наплевать на энергетическую независимость Старого Света, потому что они мечтают заменить российский газ своим сжиженным газом, т.е. просто заменить одну зависимость Европы другой, своей.

В Берлине всегда утверждали и продолжают утверждать, что «Северный поток 2» - чисто экономический проект и что он не имеет никакого отношения к политике. Противоположной точки зрения придерживается ряд европейских стран. Главными противниками проекта в Старом Свете являются балтийские государства и Польша. Их поддерживает и Брюссель, который боится, что Москва использует газ и монополию «Газпрома» как орудие политического давления на объединенную Европу.

В последние месяцы США резко усилили борьбу с «Северным потоком 2». Они расширили санкции и включили в черный список обслуживающие компании. Сейчас американские санкции угрожают абсолютно всем фирмам без исключения, которые прямо или косвенно участвуют в этом проекте.

Администрация Трампа резко усилила давление в последние дни пребывания у власти. Несмотря на недавние сообщения о возобновлении подготовительных работ в датских водах и скором начале укладки труб на последнем участке газопровода «Газпром» предупредил инвесторов, что проект может быть приостановлен или даже закрыт из-за форс-мажорных обстоятельств и, главным образом, «политического давления».

Едва ли поможет окончанию строительства газопровода и арест Алексея Навального вместе с приговором, за которыми наверняка последуют новые санкции против России. В ряды противников проекта «Северный поток 2» сейчас, похоже, окончательно перешла и Франция, которая настоятельно уговаривает Германию отказаться от проекта.