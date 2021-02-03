США поддержали закрытие трех украинских оппозиционных телеканалов

Посольство США на Украине поддержало решение президента страны Владимира Зеленского о блокировке вещания трех оппозиционных телеканалов – «112-Украина», «NewsOne» и «ZIK».

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и в соответствии с украинским законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств», – сообщило американское посольство в Facebook.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о «введении санкций» против украинских телеканалов «112-Украина», «NewsOne», «ZIK» и телекомпаний, производящих видеопродукцию для этих каналов.

Санкции против телеканалов предусматривают аннулирование лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращения предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм, предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировку активов и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, «санкции» введены против владельца закрытых телеканалов – народного депутата Украины Тараса Козака. Он является членом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая выступает за нормализацию отношений с Россией.