США приостановили вывод войск из Германии

Президент США Джо Байден приостановил решение своего предшественника Дональда Трампа о выводе части американских военных из Германии. Командующий европейскими войсками США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Министр обороны США Тод Уолтерс заявил, что министр обороны США Ллойд Остин анализирует это решение Трампа.

«Новая администрация спокойно сообщила нам о необходимости провести тщательную проверку – от начальной до конечной стадии.. и после этого мы вернемся на исходные позиции. И цель этого - всесторонне изучить все варианты, от А до Я, чтобы можно было провести стратегический анализ каждого из этих вариантов... В конечном итоге он вместе с президентом США примет решение», – цитирует Уолтерса ТАСС.

В июле 2020 года США объявили о сокращении своего военного контингента в Германии с 36 тыс до 25 тыс человек.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Германии повысить расходы на оборону до общепринятого в НАТО минимума в 2% от ВВП. к остальным членам организации выполнять свои обязательства и поднять расходы на оборону до 2% ВВП. В 2019 году расходы ФРГ на борону составили 1,28% от ВВП.

Кроме того, Трамп требовал от Берлина при строительстве сетей связи 5G отказаться от сотрудничества с китайской фирмой Huawei и остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».