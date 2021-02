Тайваньская Hodaka стала партнером металлургического сегмента En+ Group

РУСАЛ, металлургический сегмент En+ Group, заключил партнерское соглашение о поставках низкоуглеродной алюминиевой продукции с тайваньской компанией Hodaka, производителем высококачественных сплавов из алюминия.

Партнеры планируют совместно развивать производство нового вида алюминиевой продукции с низким «углеродным следом». Это возможно благодаря разработке En+ Group – алюминию бренда ALLOW.

«Я рад объявить о партнерстве нашего металлургического сегмента с такой инновационной компанией, как Hodaka. En+ Group вносит весомый вклад в декарбонизацию алюминиевой отрасли, а также стремится сократить выбросы парниковых газов как минимум на 35% к 2030 году и достичь нулевого уровня баланса выбросов к 2050. Для выполнения данных обязательств принципиально важно обеспечить экологичность производства на всех его этапах: от добычи бокситов и производства глинозема до конечного использования алюминиевой продукции нашими партнерами и клиентами», - прокомментировал исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.

Алюминий ALLOW позволит Hodaka и ее клиентам значительно сократить «углеродный след» своей продукции. Показатель углеродного следа Allow составляет 2,4 тонн CO2/т. Это полностью соответствует установленным на рынке требованиям по количеству выбросов для низкоуглеродной продукции (4 тонн СО2/т), что в несколько раз ниже среднего мирового показателя, составляющего около 12 тонн СО2/т). Поставка каждой партии ALLOW верифицирована сертификатами независимых организаций, оценивших уровень выбросов парниковых газов при производстве алюминия.

В середине января 2021 года En+ Group объявила о намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, кроме того, в металлургическом сегменте Группы на протяжении нескольких лет реализуется собственная климатическая стратегия, направленная на сокращение выбросов. Подобные проекты являются следствием высокого приоритета темы устойчивого развития в компании, основы которого были заложены еще на ранних этапах существования En+ Group основателем Олегом Дерипаской.