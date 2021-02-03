Цены на жилье должны «спикировать»

Число строительных норм сократится уже втрое

Минстрой по поручению президента Владимира Путина и главы кабмина Михаила Мишустина разработал проект постановления, избавляющего отрасль еще от ряда устаревших и избыточных требований. Эта работа началась еще летом прошлого года в рамках заявленной властями регуляторной гильотины.

Тогда премьер-министр постановлением правительства номер 985 (от 4 июля 2020 года) утвердил перечень национальных стандартов и правил, которым перевел в разряд рекомендательных 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований в сфере строительства. А их количество снизилось с 10 тысяч до 7 тысяч.

«Новым документом предлагается сократить эту цифру еще на 3,8 тысячи пунктов стандартов и сводов правил», — передает «Прайм» со ссылкой на текст документа. Изменения, в частности, коснутся ряда требований к безопасности зданий, в том числе пожарной, которые дублируют друг друга. В случае принятия, постановление вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года.

Перечень стандартов, напоминает эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, ранее был сокращен до 7 тысяч за счет дублирующих и избыточных правил, с учетом мнения и рекомендаций МЧС. В основу нового документа, по ее словам, взят технический регламент о безопасности зданий и сооружений, утвержденный в 2009 году (№ 384-ФЗ от 30.12.2009).

При этом, обращает внимание эксперт, на проекты, строительство которых было начато до вступления документа в силу, новые правила не распространяются, во избежание необходимости повторного прохождения госэкспертизы застройщиками и проектировщиками.

Несколько лет назад тема упрощения стандартов и СНиПов в строительной сфере уже затрагивалась и обсуждалась, напоминает Людмила Анисимова. Тогда отмечалось, что из-за этого затягиваются сроки строительных работ и ввода зданий в эксплуатацию. Подразумевается, что упрощение и оптимизация лишних стандартов позволит сократить сроки строительства для некоторых объектов на несколько месяцев.

Почему цены на пике и почему они должны пойти вниз

Упрощение требований к строительству актуализировали в последние месяцы по нескольким причинам, объясняет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Так, из-за последствий пандемии замедлились сроки строительства и упали объёмы ввода жилья. В декабре 2020 года, по данным Росстата, было введено 15,5 млн кв.м, что на 10,9% меньше, чем в декабре 2019 года. В целом в 2020 году построено 75,5 млн кв. м жилья, или на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом.

С другой стороны, продолжает аналитик, резко выросли цены. Это связано и с удорожанием строительства, а его причины — повышение курса валют к рублю и, соответственно, стоимости импортных материалов и оборудования, переход на эскроу-счета. И — со снижением ставок по ипотеке, а также и по вкладам (что приводит к перетоку средств в покупку недвижимости).

Так, в декабре 2020 года средняя цена квадвртного метра новостроек по России составила 88 727 руб., что на 11% больше, чем в декабре 2019 года (79 944 руб.) и на 21,7% выше, чем в «допандемическом» марте 2020 года (72 930 руб.), по данным сервиса СберИндекс.

В таких условиях остро встала необходимость мер по ускорению и удешевлению строительства, в том числе, за счёт сокращения избыточной его зарегулированности, констатирует Марк Гойхман. По его мнению, снижение количества обязательных норм позволит уменьшить сроки согласований, затраты на выполнение требований и даже коррупционную составляющую. Данные факторы станут постепенно способствовать стабилизации рынка и цен. Но здесь главное — «не выплеснуть вместе с водой и ребёнка», то есть не снизить качество и надёжность строительства за счёт регулятивных послаблений.

В 2021 году этот и иные факторы, вероятно, приведут к приостановке роста цен и даже к их снижению, считает эксперт. Цены остановит и то, что основная часть заёмщиков уже воспользовалась льготной ипотекой, не предполагая, что она будет продлена. Ставки по ИЖК уже не уменьшаются, а цены выросли настолько, что для многих просто невозможно стало покупать жильё.

Доходы же граждан при этом продолжают сокращаться, таким образом, новых покупателей будет становиться все меньше. Доллар больше не растёт. Получается, что факторы повышения цен близки к исчерпанию, говорит Марк Гойхман. Поэтому очень вероятно, что в 2021 году цены пойдут вниз от «перегретых» нынешних уровней. Снижение может произойти на 5-10%, особенно при приближении окончания срока льготной ипотеки.

Вряд ли она будет продлена далее, ведь уже сейчас ведутся разговоры о том, что ЦБ РФ выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки под 6,5%. Так, накануне со стороны Центробанка было озвучено предложение продлить программу только на ряд регионов, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья. Соответственно, заключает Марк Гойхман, если давать советы гражданам по покупке жилья, то приобретать недвижимость сейчас, на пике, нет смысла. Лучше дождаться лета-осени 2021 года.

А как быть с безопасностью?

Некоторые нормы действительно устарели, но их оптимизация не должна идти вразрез с требованиями безопасности, поддерживает тему качества строительства Сергей Захаров, директор Департамента промышленного оборудования «Грундфос». Так, например, сейчас на рынке существует тенденция совмещать установки пожаротушения с установками хозяйственно-питьевого водоснабжения, используя при этом частотные приводы, подключенные к насосам. Это повышает как техническую сложность системы, за счет увеличения количества промежуточных элементов, так и алгоритмы срабатывания. А значит — сильно снижает ее надежность, что увеличивает риск для здоровья и жизни находящихся в здании людей. На наш взгляд, подобные нормы нуждаются в пересмотре, говорит эксперт.

Однако в целом существующие ГОСТы и СНиПы содержат высокие требования к безопасности, и сокращать их количество необходимо с большой осторожностью, считает он. Гораздо более важно, на его взгляд, обеспечить контроль за соблюдением действующего техрегламента со стороны надзорных органов. Затопленные парковки, «проседающие» дома, пожары в торговых центрах и т.д. — следствие необязательности в соблюдении существующих строительных норм, заключает Сергей Захаров.