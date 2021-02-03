Центробанк выступил против поголовного продления льготной ипотеки

В Центробанке сообщили, что регулятор выступает против продления льготной ипотеки для всех регионов, поскольку богатые россияне используют данный инструмент для вложения сбережений.

Льготы по ипотеке под 6,5% годовых нужно продлить только в тех регионах, где сложная ситуация на рынке жилья, отметили в ЦБ, пишет РБК, ссылаясь на главу департамента финансовой стабильности Банка России Елизавету Данилову.

«Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима», - пояснила Данилова.

Эксперт сообщила, что сегодня программой могут воспользоваться граждане всех регионов РФ, а наибольшее число выданных ипотечных кредитов приходится на регионы с повышенным ценовым давлением - Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. По ее мнению, богатые граждане таким образом вкладывают собственные сбережения в период снижения ставок и роста цен на жилье. Данилова отметила, что чем больше растут цены на жилье, тем выгодней такие покупки, в результате цель программы - сделать жилье доступным широким слоям населения, остается недостигнутой.

